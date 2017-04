Neues Heimathaus in Uelsen eröffnet

Mehr aus diesem Ressort

Drei Jugendliche sollen in Wilsum ein Auto gestohlen haben und damit etwa 430 Kilometer gefahren sein. Sie montierten falsche Kennzeichen an den Wagen. mehr...

Traumhafte Temperaturen und ein umfangreiches Programm haben am Sonntag zahlreiche Besucher auf das Frühlingsfest in Uelsen gelockt. Livemusik, Oldtimer und eine Hüpfburg sorgten unter anderem für Unterhaltung. mehr...

Die Feuerwehr Neuenhaus ist am Sonntag gegen 3.30 Uhr zu einem Brand an der Wiesenstraße gerufen worden. Dort stand in einem Garten eine 11-Kilo-Propangasflasche in Flammen. mehr...