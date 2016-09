Neuer Zoo in Emmen ist erfolgreich

Emmen. Ein neuer Name, ein neues Konzept und ein neu gestaltetes, erweitertes Gelände haben den Park zum Besuchermagneten für die Niederländer gemacht. Der Wildlands-Adventure Park ist Teil eines Gesamtkonzepts für die Neugestaltung der Innenstadt von Emmen. Dazu musste der älteste Teil des Tierparks, um den herum die Stadt in den vergangenen 70 Jahren gewachsen ist, aufgegeben werden. Auf dem am Rand der Innenstadt gelegenen Esch, wo sich bereits ein Teil des Tierparks befand, entstand so durch Neu- und Umbau der Wildlands Adventure Zoo mit einem ganz neuen Konzept.

Die Tiere haben viel mehr Platz als in traditionellen Tierparks, und der Besucher erlebt einmalige Attraktionen wie eine Rundfahrt durch eine zwei Hektar große Savannenlandschaft. Wildlands folgt damit Ideen aus dem Erlebniszoo Hannover und ist darum schon sehr beliebt in den Niederlanden. Der Zoo in Emmen ist Ziel von Klassenreisen aus Schulen im ganzen Land. Dauerkarten sind sehr gefragt. Im Juni waren bereits 60000 davon verkauft, eine Zahl, die die Verwaltung eigentlich für Dezember angepeilt hatte.

Täglich werden rund 6000 Besucher an den Zoo-Kassen gezählt. Die Eine-Million-Marke war ebenfalls erst für Dezember in Aussicht genommen. Jetzt rechnet man für diesen Zeitpunkt mit 1,2 Millionen zahlender Besucher. Jährlich sind aber 1,3 Millionen Besucher nötig, um die mehr als 50 Millionen Euro Investitionskredite zu tilgen und Geld für neue Attraktionen zu gewinnen.

Die Zahl der deutschen Besucher hält sich noch in Grenzen. Ein Zoosprecher erklärt dies damit, dass die Werbung in Deutschland noch sehr zurückhaltend betrieben wird. Es sollen erst die „Kinderkrankheiten“ der neuen Zooeinrichtung beseitigt werden. Im kommenden Jahr will der Zoo dann intensiver in Deutschland Reklame für sich machen. Immerhin gibt es bereits die Internetseite www.wildlands.de.