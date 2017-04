Neuer Oberbauleiter beim Stahl Bauunternehmen

Emlichheim. Johannes Andree wurde am 31. März von Gerhard und Tobias Stahl in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Er war 26 Jahre als Oberbauleiter für die Firma Stahl tätig und hat in dieser Zeit den Bau von ca. 860 Häusern mit seinem Fachwissen begleitet. Insgesamt hat er somit für circa 3500 Menschen in seiner Laufzeit den Traum vom eigenen Haus verwirklicht.

Als Statiker hat er stets die Einhaltung der fundamentalen Vorgaben eines Hauses überwacht und uns mit seiner Erfahrung in den letzten Jahren vorangebracht. Ebenso zeichnete er sich für die Koordinierung der Ausbaugewerke verantwortlich. Gerhard und Tobias Stahl von der Geschäftsführung danken Johannes Andree für seinen Einsatz und die Treue zu ihrem Unternehmen und wünschen ihm von Herzen alles erdenklich Gute für seinen neuen Lebensabschnitt als Rentner.

Als seinen zukünftigen Nachfolger konnten sie bereits im Mai 2016 Herrn Stefan Hillen gewinnen. Stefan Hillen verfügt ebenfalls über umfangreiches Fachwissen als Bauleiter und hat sich bereits schnell in das Unternehmen und die Arbeitsabläufe eingefügt. Er betreut seither seine eigenen Baustellen und ist nun ab April auch als Oberbauleiter für alle Ausbaugewerke auf den Baustellen der Stahl Bauunternehmen GmbH in der Grafschaft verantwortlich. Hierbei wird er von weiteren Bauleitern unterstützt.

Gerhard und Tobias Stahl schätzen Stefan Hillen als kompetenten Mitarbeiter und freundlichen Kollegen. Die Kunden freuen sich über einen verbindlichen und im Umgang freundlichen Partner beim Bau ihres Traumhauses. Beide hoffen, dass Stefan Hillen ihrem Unternehmen noch lange erhalten bleibt und wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben viel Erfolg und immer ein glückliches Händchen. Gerhard und Tobias Stahl sind stolz auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen viele bereits Jahrzehnte für ihr Unternehmen tätig sind und sich mit ihnen identifizieren.

Weitere Informationen unter http://stahl.bmh.de/