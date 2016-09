Neuer Niedergrafschafter Kinderchor gegründet

gn Uelsen. Für den neuen Kinderchor der Musikschule Niedergrafschaft sind Chorreisen, Kooperationen mit Theatern, sowie die Teilnahme an Festivals und Wettbewerben ebenso geplant, wie Freizeitaktivitäten. Für Kinder, die am Ende einen Platz in diesem Chor bekommen, ist das Ausbildungsprogramm allerdings intensiv: Neben einer wöchentlichen Chorprobe ist eine Solostunde mit einem Stimmbildner der Musikschule Pflicht, außerdem muss neben der Vokalausbildung auch ein Instrument erlernt werden. „Sänger, die ein Instrument beherrschen, sind in der Regel die besseren Musiker. Außerdem verbessert die Ausbildung an einem Instrument die Fähigkeit des „vom Blatt Singens“, meint Grimm.

Vorsingen

Alle Kinder, die gerne singen und im Alter zwischen sechs und 16 Jahren sind, können für das neue Gesangsensemble vorsingen. Die Castingtermine sind am Mittwoch, 28. September, von 17 bis 18 Uhr im Musikschulgebäude Uelsen (Höcklenkamper Straße 26), am 26. September von 16.30 bis 19 Uhr im Musikschulgebäude Emlichheim (Kirchstraße 12) und am Donnerstag, 29. September, von 16 bis 18 Uhr im Musikschulgebäude Neuenhaus (Ölweg 26). Es ist nicht nötig, für das Vorsingen spezielle Stücke im Vorfeld vorzubereiten.

Geleitet wird der Kinderchor von Dominik Grimm und Armanda ten Brink. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Armanda ten Brink leistet seit Jahren kompetente Arbeit als Lehrerin und gilt überregional als gefragte Sängerin, Chorleiterin und Stimmbildnerin“, sagt Grimm.

Die Leiter

Armanda ten Brink studierte Schulmusik, Klavier und Gesang und ist seit vielen Jahren sowohl im pädagogischen als auch im künstlerischen Bereich tätig. Sie war Gesangsdozentin an der Musikhochschule Artez in Enschede und ist Gesangslehrerin und Chordirigentin an der Musikschule Niedergrafschaft.

Dominik Grimm selbst kommt ebenfalls aus dem Chorbereich. Als erster Solist des Tölzer Knabenchores in München sang er auf großen Opernbühnen wie dem Salzburger Festspielhaus, der Oper Frankfurt oder der Scala in Mailand. Zuletzt leitete Dominik Grimm die Kindersingakademie der Stadt Halle an der Saale und war als Intendant des Internationalen Kinderchorfestivals „Georg Friedrich Händel“ tätig.

Vereinbarungen zum Vorsingen und Nachfragen zum Kinderchor beim Musikschulsekretariat in Uelsen, Höcklenkamper Straße 26, unter Telefon 05942 575 oder E-Mail ms-niedergrafschaft@gmx.de.