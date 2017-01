Neuer Kabinentrakt für die SG Bad Bentheim

Bad Bentheim/Achterberg Die SG Bad Bentheim soll einen neuen Kabinentrakt auf dem Sportgelände in Achterberg erhalten. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag der Bentheimer Stadtverwaltung folgte am Montagabend der Sportausschuss. Die Mitglieder empfahlen einstimmig, für den Neubau einschließlich eines Bewegungsraumes – vorbehaltlich der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung – maximal 115.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Auszahlung erfolgt demnach in zwei Raten in den Haushaltsjahren 2017 und 2018. Entsprechende Mittel sind bereits eingestellt worden.

Im August hatte der Verein finanzielle Mittel für den Neubau beantragt. Nach Einschätzung der SG sowie des Bauamtes lohnt sich eine Sanierung des stark abgängigen Kabinentraktes wirtschaftlich nicht. Darüber hinaus gibt es laut Verein durch die Zusammenarbeit mit dem TuS Gildehaus – insbesondere mit Blick auf den Mädchen- und Damenbereich – einen gesteigerten Bedarf an getrennten Umkleidekabinen. Zudem legt die SG ein besonderes Augenmerk auf den Bau eines Bewegungsraumes, etwa für Seniorensport, Gymnastik- und Fitnessgruppen.

Gesamtkosten: etwa 530.000 Euro

Die Gesamtkosten des Bauprojektes betragen rund 530.000 Euro, die SG Bad Bentheim trägt einen Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent (106.000 Euro). Die weitere Finanzierung soll, neben dem Antrag an die Stadt Bad Bentheim (115.000 Euro), über Anträge an den Landkreis (115.000 Euro) und den Landessportbund (94.000 Euro) sichergestellt werden. Zusätzlich ist in der Zwischenzeit eine private Spende in Höhe von 100.000 Euro auf das entsprechende Baukonto eingegangen.

Der Vorstand der SG Bad Bentheim hatte bereits im Sportausschuss im März und im Verwaltungsausschuss im August die Baupläne vorgestellt. Damals herrschte im Verwaltungsausschuss Einigkeit darüber, dass es im Hinblick auf die Barrierefreiheit noch Punkte gibt, die bis zur ersten Sportausschusssitzung der neuen Legislaturperiode geklärt werden müssen. Hintergrund ist, dass der Gymnastikraum laut Bauplan im Obergeschoss liegen soll und nur über eine Außentreppe zu erreichen ist. Am Montagabend stellte der Vorstand nun die aktualisierten Pläne vor. Demnach soll im Erdgeschoss des Clubhauses auf rund 80 Quadratmetern zusätzlich ein Gymnastikraum für Menschen mit Behinderungen entstehen. Auch Seniorengruppen könnten hier trainieren. In die Gesamtkosten ist diese Planung bereits eingeschlossen.

Bedenken von Ratsfrau Heike Drolshagen (Grüne) bezüglich der tatsächlichen Barrierefreiheit der Räume und der korrekten Kennzeichnung auf der Treppe trat Bürgermeister Volker Pannen entgegen und sagte eine Begehung der Örtlichkeiten vor Inbetriebnahme des Neubaus zu.

Die Vereinsmitglieder wollen, neben dem finanziellen Eigenanteil, auch selbst beim Bau Hand anlegen. So soll der Abbruch des alten Gebäudes ohne großen Aufwand in Eigenleistung erfolgen. Auch während der Bauphase sollen verschiedene Arbeiten von Vereinsmitgliedern verrichtet werden, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Auch Nutzungsentschädigungen des Windparks Achterberg sowie das Projekt „Crowdfunding“ der Grafschafter Volksbank sollen dazu eingesetzt werden, heißt es von Seiten des Vereins.

Zudem möchte die SG die Parkmöglichkeiten am Sportgelände erweitern. Dazu soll auf der Straßenseite gegenüber des Parkplatzes der Seitenstreifen auf einer Länge von 150 Metern verbreitert werden. Dadurch sollen 45 zusätzliche Stellplätze entstehen. Ein dort verlaufender Graben müsste dann verlegt werden. Hierzu müsste die Stadt den entsprechenden Grund erwerben. Der Eigentümer habe nach SG-Angaben bereits Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Auch dieser Beschlussvorlage folgte der Sportausschuss am Montag einstimmig.