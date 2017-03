Neuer Blitzer in Lohne jetzt in Betrieb

Autofahrer in Lohne aufgepasst: Zu Beginn der Woche ist die neue Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage an der Bundesstraße 213 – an der sogenannten „Rükel-Ampel“ – geeicht worden. Sie ist jetzt in Betrieb.