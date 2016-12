Neuer Aussichtsturm am Flughafen Twente

Enschede. Der Aussichtsturm, der im kommenden Jahr auf dem ehemaligen Flughafen Twente in Enschede erbaut werden soll, erinnert an eine „geöffnete Serpentine“. So beschreiben es die Architekten, NOHNIK architecture and landscapes. Das Architekturbüro mit Sitz in Enschede und Utrecht hat sich mit seinem Entwurf gegen drei weitere Büros in einem Architektenwettbewerb durchgesetzt, berichtet die niederländische Zeitung „Tubantia“ auf ihrer Webseite.

Der 13 Meter hohe Turm ist so konzipiert, dass Besucher auf verschiedenen Höhen die Aussicht genießen können. Der Blick wandere dann jeweils auf historische Elemente des ehemaligen Militärflughafens wie Bunker und verschiedene Unterschlupfmöglichkeiten, heißt es bei „Tubantia“ weiter. Der Turm wird an der Stelle erbaut, wo einst der ehemalige Terminal mit Tower stand. Ende des zweiten Quartals 2017 soll der neue Aussichtsturm fertiggestellt sein, sagte Architektin Wietke Nijkrake der „Tubantia“.