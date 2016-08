Neuenhauser Stadtkern geht online

In Neuenhaus tut sich was. Am deutlichsten zeigt sich das derzeit an der Umgestaltung des Kirchplatzes im Zentrum. Neben der sichtbaren baulichen Veränderung soll hier auch bald freies W-Lan angeboten werden.

Neuenhaus. Die Mission Innenstadtgestaltung in Neuenhaus nimmt konkrete Formen an. Am deutlichsten zeigt sich das am Platz vor der reformierten Kirche. Seit rund zwei Wochen sind hier Bauarbeiter am Werk. Sie setzen zwei neue Bäume, stellen historisch anmutende, verschnörkelte Straßenlaternen auf und fassen den gesamten Kirchenvorplatz mit sogenannten Pollern ein.

Die hüfthohen Metallstangen stehen dabei so eng, dass kein Auto dazwischen durchfahren und auf dem Platz parken kann. Damit wird in Teilen ein Verkehrskonzept umgesetzt, dass der Rat der Stadt beschlossen hat. Rund 80.000 Euro lassen sich die Neuenhauser die Umgestaltung des Platzes kosten. Die meisten Arbeiten sind bereits erledigt, denn laut Stadtdirektor Günter Oldekamp soll der Platz bis zum Stadtfest am Wochenende „schnieke“ sein. Auf den Sitzgelegenheiten können die Besucher dann am Sonnabend und Sonntag unter den neu aufgestellten Bäumen Platz nehmen, die Beine ausstrecken und die angekündigten, sommerlichen Temperaturen genießen.

Gähnende Leere auf Parkplätzen

Autofahrer müssen künftig mit einem der fünf ausgewiesenen Parkplätze rund um den Stadtkern vorliebnehmen nehmen. „Die anderen Parkplätze waren teilweise verwaist. Dort herrschte gähnende Leere“, sagt Oldekamp. Mit einem für Autos gesperrten Kirchenvorplatz dürfte sich das ändern. Oldekamp: „Der Kirchplatz ist ein Ort der Kommunikation und der Begegnung.“ Dort sollen sich künftig nicht mehr Stoßstangen begegnen, sondern Raum für Veranstaltungen wie Märkte oder Konzerte entstehen. „Ziel ist es, den Platz als ‚gute Stube‘ von Neuenhaus attraktiver zu machen“, sagt der Stadtdirektor. Neben Vertretern aus Politik und Verwaltung hatten auch Bürgerinitiative wie „Stadtkern Neuenhaus“ gefordert, Autos vom Kirchvorplatz zu verbannen.

Freies W-Lan auf Kirchplatz

Für September kündigt die Stadt Neuenhaus freies W-Lan auf dem Vorplatz an. „Das wird immer häufiger nachgefragt“, sagt Oldekamp. Ausschlaggebend für diesen Schritt war auch das Aufheben der sogenannten Störerhaftung durch die Bundesregierung. Damit ist die Stadt Neuenhaus nicht dafür verantwortlich, was die einzelnen W-Lan-Nutzer im Internet machen. „Sonst hätten wir uns nicht so an ein freies Internet herangetraut“, sagt der Stadtdirektor.

Indes werden im Rathaus die Pläne für ein kommunales Leitbild und touristisches Entwicklungskonzept weiter verfolgt. Der Bewilligungsbescheid vom Amt für Landesentwicklung liegt auf dem Tisch. Eine entsprechende Ausschreibung ist aufgesetzt worden und wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises kontrolliert. „Neuenhaus ist sicher nicht das Highlight in der Grafschaft“, sagt Oldekamp. Daher setze die Samtgemeinde Neuenhaus bei dem Marketingkonzept unter anderem auf: Natur, Wirtschaftsförderung und den Austausch mit den Niederlanden. Oldekamp beteuert erneut, all das solle unter „höchstmöglicher Beteiligung der Bürger“ passieren. „Ich stelle mir so eine Art ePartizipation vor“, sagt er. Bürger sollen in der Lage sein, auch im Internet mitzuverfolgen, wie sich das Konzept entwickelt.

Nachdem die Wahllokale am 11. September schließen, fällt es den neuen Räten von Stadt und Samtgemeinde, die sich Mitte November bilden, zu, die Missionen Innenstadtgestaltung und kommunales Leitbild weiterzuführen.