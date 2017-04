Neuenhauser Senioren-WG feiert „500. Geburtstag“

Neuenhaus. Gerda Stülen aus Neuenhaus hat am Sonnabend Geburtstag. Am Nachmittag erwartet die Seniorin ein paar Gäste. Die Familie hat sich angekündigt. Im Prinzip feiert Gerda Stülen dieses Mal keinen besonderen Geburtstag. Die Zahl 87 ist zwar ansehnlich, aber nicht wirklich rund. Dennoch ist mit ihr etwas Außergewöhnliches verbunden: Sie macht „die 500 voll“.

Seit mehreren Jahren lebt Gerda Stülen in einer Altenwohnung an der Ecke Marktstraße/Vogtstiege im Stadtkern von Neuenhaus. In den drei Appartements neben ihr wohnen noch drei weitere Damen: Gerda Reineke ist 86 Jahre alt, Ilse Potgeter auch. Und Elisabeth Tralst ist mit 91 Jahren die älteste Bewohnerin. Die vier Seniorinnen leben in vier Wohnungen, die Herma und Wilhelm Christmann gehören. Das Ehepaar, das früher ein Raumausstatter-Geschäft betrieben hat, lebt ebenfalls in dem Gebäudekomplex. Die beiden sind jeweils 75 Jahre alt.

Zählt man die Lebensjahre der sechs Bewohner an der Ecke Marktstraße/Vogtstiege zusammen, so kommt man ab heute auf die stolze Zahl von 500. Darauf aufmerksam geworden ist Wilhelm Christmann. „Ich habe das vor einiger Zeit einfach mal zusammengezählt – und war überrascht“, erzählt er. Allzu lange wird das Jubiläum jedoch keinen Bestand haben: Wilhelm Christmann feiert am Dienstag seinen 76. Geburtstag und erhöht die Zahl der gemeinsamen Lebensjahre damit auf 501.

Seit 25 Jahren Altenwohnungen

Aber heute wird erst einmal gefeiert – und zwar mit einem gemeinsamen Frühstück. „Wir sind eine verschworene Gemeinschaft“, sagt Wilhelm Christmann. Seine Frau und er haben vor 25 Jahren eine Werkstatt hinter ihrem Haus gekauft und mit großem Aufwand zu Altenwohnungen umgebaut. Seitdem sind die vier Appartements vermietet. Die jetzige Zusammensetzung der Senioren-WG, zu der sich die Christmanns mit ihren mittlerweile 75 Jahren auch zählen dürfen, gefällt allen Bewohnern sehr gut. „Wir unternehmen viel zusammen“, berichtet Elisabeth Tralst. Sie ist seit 22 Jahren ein Teil der Gemeinschaft.

Jeder Geburtstag wird gemeinsam gefeiert. Im Sommer wird gegrillt, im Winter eine Weihnachtsfeier gestaltet. Aber auch sonst besteht viel Kontakt untereinander. Man hilft sich gegenseitig bei den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens im Alter. Die Lage der Wohnungen mitten im Ort gefällt allen Bewohnern sehr gut. Arzt, Apotheke, Kirche, Bushaltestelle – alles ist fußläufig (auch mit dem Rollator) erreichbar. Nur ein Lebensmittelgeschäft ist nicht mehr da. Die Supermärkte liegen am Stadtrand. Dafür kommt einmal in der Woche ein Frischedienst-Wagen direkt vor die Haustür gerollt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine so tolle und vertrauensvolle Gemeinschaft haben und hoffen, dass wir noch lange zusammenwohnen“, sagt Wilhelm Christmann.