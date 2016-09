Neuenhauser Grüne hoffen auf wechselnde Mehrheiten

Die Neuenhauser Grünen hoffen, dass sich bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag keine klaren Mehrheiten ergeben. Kritik übt die Partei am Bürgermeister-Wahlkampf: Das Stadtoberhaupt stehe überhaupt nicht zur Wahl.

gn Neuenhaus. „Für die Politik in Neuenhaus wäre optimal, wenn keine Fraktion für sich die Mehrheit bekommt“, stellt der bisherige Fraktionsvorsitzende Andreas Langlet fest. Da die Grünen dann auch nicht als „Mehrheitsbeschaffer“ zur Verfügung ständen, könnte ein solches Ergebnis die sachorientierte Politik noch stärker in den Vordergrund rücken. Das klassische Prinzip von Regierung und Opposition mache auf kommunalpolitischer Ebene keinen Sinn.

„Ohne klare Mehrheiten wird stärker ergebnisorientiert gehandelt, zum Wohl der Kommune und deren Bürgerinnen und Bürger. Die Farbe der Partei spielt dann weniger eine Rolle, sondern lediglich die Erkennbarkeit von Nutzen zum Wohl der Allgemeinheit“, ist sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Peter Schröter sicher.

Kritik an Bürgermeister-Wahlkamp

Entsetzt seien die Grünen, dass SPD und CDU in Neuenhaus derzeit einen Bürgermeisterwahlkampf ausfechten. „Dabei steht der Bürgermeister am Sonntag gar nicht zur Wahl“, ärgert sich Langlet. Der Bürgermeister wird erst im November durch den Stadtrat gewählt. Und auch hier wollen die Grünen nicht als Mehrheitsbeschaffer zur Verfügung stehen. „Dass der Bürgermeister und seine beiden Stellvertreter von einer Fraktion gestellt werden, betoniert nur das starre Denken in Parteien“, betont Schröter. Die Grünen wollen die Idee vertreten, dass die stärkste Fraktion den ersten Bürgermeister stellt, die beiden Vertreter dann aber auch von den anderen Fraktionen gestellt werden. „Besser können wir nicht deutlich machen, dass es im Rat nicht um Parteizugehörigkeiten geht, sondern einzig die Sache im Zentrum stehen sollte“, erklärt Schröter.

Spitzenkandidatin der Grünen für den Stadtrat ist die 55-jährige Veldhauserin Elisabeth Bergner. „Bergner bringt zwar keine Erfahrungen als Ratsfrau mit, ist aber eine erfahrene Ehrenamtlerin aus dem hiesigen Asylkreis. Ihr zur Seite stehen Peter Schröter und der bisherige Fraktionsvorsitzende Andreas Langlet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Spitzenkandidat für den Samtgemeinderat ist der 64-jährige Peter Schröter, der seit 2011 für die Grünen in den Räten von Stadt und Samtgemeinde sitzt. Daneben hoffen auch hier Andreas Langlet und Elisabeth Bergner auf ein Mandat. Jüngste Kandidatin für ein Kommunalparlament kreisweit ist die 18-jährige Ann-Marie Olthoff aus Georgsdorf. Auch sie kandidiert für die Grünen und hofft auf einen Sitz im Samtgemeinderat.

Frauen-Anteil der Grünen über dem Durchschnitt

„Mit der Kandidaten-Auswahl sind wir unserer Forderung nach „mehr Frauen in den Räten“ endlich gerecht geworden“, freut sich Langlet. Es wäre nicht richtig, einerseits zu monieren, dass dem Seniorenbeirat nicht eine Frau angehört, selbst aber keine einzige Frau in die Räte zu schicken. „Umso erfreulicher, gleich zwei so kompetente Kandidatinnen auf den Listen zu haben“, so Langlet weiter. Die anderen Parteien hätten auf ihren Listen einen Frauenanteil weit unter 20 Prozent.

Abschließend stellt Peter Schröter fest, dass „es erfreulicherweise in der Samtgemeinde Neuenhaus keinen erkennbaren Nährboden für rechtspopulistische Gruppierungen gibt und dass das auch durch die amtlichen Wahllisten dokumentiert wird“.