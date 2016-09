Neuenhauser fertigt exklusive Unikate an

Neuenhaus/Nordhorn. Einige Monate ist es her, dass das neue Ausbildungsjahr begonnen hat und viele junge Grafschafter in eine neue Welt eingetaucht sind – sei es im Handwerk oder im Büro.

Eine ganz besondere Ausbildung im handwerklichen Bereich hat Torsten Buddenberg aus Neuenhaus in diesem Jahr abgeschlossen. Der heute 25-Jährige hat 2011 eine Ausbildung zum Goldschmied beim Juwelier Hölscher in Nordhorn begonnen und wurde mit seinem zur Abschlussprüfung gehörendem Gesellenstück Innungssieger: Die Auszubildenden mussten ein Schmuckstück mit einer Mechanik, einer Fassung und einer Oberflächengestaltung entwerfen und fertigen. Torsten hat sich für eine Armbanduhr aus Silber entschieden. „Ich wollte mir ein persönliches Schmuckstück gestalten, welches ich selbst tragen kann. Die Armbanduhr ist zeitlos, auf dem Gehäuseboden befinden sich meine von Hand eingravierten Initialen“, erzählt der junge Goldschmied.

Handwerkliches Geschick

Bis sich solch ein Gesellenstück aber am eigenen Arm tragen lässt, liegen dreieinhalb Jahre Ausbildung vor einem angehenden Goldschmied. Für die Ausbildung sollte neben handwerklichem Geschick und Kreativität auch ein gewisses zeichnerisches Talent vorhanden sein.

„Ein Handwerk, in dem es auf die Feinmotorik ankommt, hat mich schon immer begeistert und auch das kreative Arbeiten eines Goldschmiedes gefällt mir sehr, deshalb habe ich mich für diese Ausbildung entschieden“, berichtet der Neuenhauser.

Für die Lehrlinge aus der Gold- und Silberschmiedeinnung Osnabrück, Grafschaft Bentheim und dem Emsland geht es einmal pro Woche zur Berufsschule an die BBS Brinkstraße nach Osnabrück. An den anderen Tagen der Woche wird im Ausbildungsbetrieb gearbeitet. Während der Ausbildung werden zudem Lehrgänge in Hannover absolviert. Dort werden den Auszubildenden Techniken wie Schmieden, Gießen, Fassen von Edelsteinen, Edelsteinbestimmung und Gravieren von Hand nähergebracht.

Viel Übung notwendig

Bevor allerdings der erste Schmuck entsteht, wird fleißig mit Säge und Feile geübt. „Wir arbeiten mit wertvollen Materialien wie Gold, Platin und Silber sowie kostbaren Edelsteinen. Da ist Übung im Vorfeld notwendig. Gerade bei einem so handwerklichen und traditionellen Beruf wie des Goldschmiedes ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung der Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben“, erzählt der 25-Jährige von seiner Arbeit.

Zum späteren Arbeitsalltag gehört neben der Anfertigung von exklusiven Unikaten unter anderem das Umarbeiten von vorhandenen Schmuckstücken und Schmuckreparaturen. „Für die anzufertigenden Schmuckstücke werden Entwürfe erstellt, die in Aquarell gezeichnet werden. Die Technik wird einem aber auch in der Schule beigebracht“, erklärt Torsten. Als Goldschmiedegeselle gibt es interessante Weiterbildungsmöglichkeiten. So kann, neben der Meisterschule, auch Schmuckdesign studiert oder eine Weiterbildung zum Gestalter im Handwerk absolviert werden.

Eine der schwierigeren Arbeiten während Torstens Ausbildung war die Anfertigung zweier Trauringe. Auf der Oberfläche des Ringes wurde der Fingerabdruck des jeweiligen Partners in das Edelmetall eingearbeitet. „Das war ziemlich anspruchsvoll, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, sich der Herausforderung zu stellen. Das fertige Schmuckstück sah sehr stilvoll aus“, erzählt der junge Mann sichtlich stolz.

Weitere Ausbildung

Dass Torsten etwas von seinem Handwerk versteht, schlägt sich denn auch in seinem Gesellenstück, für das er 32 Stunden Zeit hatte, nieder: Als Innungssieger nimmt Torsten am Landeswettbewerb teil, als Landessieger wäre außerdem die Teilnahme am Bundeswettbewerb möglich. Während der Wettbewerb noch läuft, hat der Neuenhauser im Februar bereits die nächste Ausbildung begonnen. Ebenfalls bei Juwelier Hölscher absolviert er eine weitere Ausbildung zum Uhrmacher. „Die zusätzliche Ausbildung ermöglicht es mir, noch breiter aufgestellt zu sein. Zu einem richtigen Juwelier mit einer qualifizierten Werkstatt gehören Goldschmied und Uhrmacher für mich einfach dazu“, schließt Torsten ab.