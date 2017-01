Neuenhaus setzt auf die Schiene

Neuenhaus. Ins Auge fallen wird die Wiedereinführung des Personenverkehrs auf der Schiene vor allem durch die Umgestaltung des Bahnhofs. In diesem Zusammenhang müssen neue Standorte gefunden werden für das Jugend- und Kulturzentrum sowie für das Kleintierzüchterheim. Der Themenkomplex „Bahn“ wird Rathauschef Günter Oldekamp und seinen Stellvertreter Michael Kramer „weiter in Atem halten.“

Innenstadtentwicklung ist in Neuenhaus und Veldhausen ein Dauerthema. Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept, kurz ISEK, soll nicht in der Schublade verstauben. Vor allem soll nach Fördermitteln gesucht werden, um problematische Bereiche zu verbessern. Aber auch jetzt schon gibt es markante Neuigkeiten in Neuenhaus, die neue Entwicklungen andeuten:

Das Grundstück Ecke Uelsener Straße/Wiesenstraße hat die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft gekauft und und das Gebäude abgerissen. Es hat erste Gespräche mit Interessenten für das 1300 Quadratmeter große Areal gegeben.

Die frühere Gaststätte Mey in der Nähe des Alten Rathauses hat ein Investor erworben. Es ist geplant, dass alte Gebäude abzureißen und das Grundstück neu zu bebauen. Im Erdgeschoss soll Einzelhandel einziehen, das Obergeschoss soll Platz für Wohnungen bereitstellen.

Das frühere Geschäft Oortmann war in einem alten Gebäude in zentraler Lage beheimatet. Dieses Gebäude haben zwei Investoren erworben. Das Bauwerk soll erhalten und für eine weitere gewerbliche Nutzung hergerichtet werden.

Im Bereich zwischen Volksbank und Morsstraße entlang der Veldhauser Straße will ein Investor ein neues Einzelhandelsangebot schaffen (siehe gesonderten Bericht).

Im Haus Hinken sollen im Sommer die Umbau- und Sanierungsarbeiten beginnen. Für das Erdgeschoss ist ein Raum für Standortmarketing von Stadt und Samtgemeinde vorgesehen. In den Obergeschossen sollen Übernachtungszimmer für das benachbarte Haus Brünemann entstehen. Für dieses Projekt wird ein großer Anteil Fördermittel der Europäischen Union erwartet.

In Veldhausen haben die reformierte Kirchengemeinde und die Diakoniestation Neuenhaus am früheren Schlecker-Standort ein Projekt für betreutes Wohnen auf den Weg gebracht (die GN berichteten). Das wird den Kern des Stadtteils aufwerten.

Ebenfalls in Veldhausen ist Johannes Hensen mit seinem Architekturbüro in das denkmalgeschützte Haus Bispink umgezogen. Hier hatte die Volksbank vor Jahren Schulungsräume für den Eigenbedarf geschaffen.

Das Sporthallenangebot in Neuenhaus soll sich verbessern. Als Ersatz für die bisherige Halle soll in unmittelbarer Nähe eine neue Drei-Feld-Halle geplant werden. Gleichzeitig könnte der Landkreis auf dem benachbarten Gelände der früheren Förderschule eine eigene Kreissporthalle bauen. Dazu gibt es Überlegungen zwischen Stadt und Landkreis für einen gemeinsamen großen Sportblock. Ein Architektenwettbewerb soll hier zur Entscheidungsfindung beitragen.

Wirtschaftsförderung bedeutet in Neuenhaus auch die Betreuung vorhandener Betriebe und deren Entwicklungsmöglichkeiten. Gemeinsam mit der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft ist jetzt ein großer Coup gelungen. Dem Unternehmen Wink sind für eine erhebliche Betriebserweiterung für ein „Werk II“ zusätzliche 5,5 Hektar Gewerbefläche im Gebiet „An der Landstraße“ verkauft worden. Doch es gibt daneben auch Ansiedlungserfolge. So verlegen die Unternehmen Holthuis sowie Schlüter & Boll ihre Standorte in Neuenhauser Gewerbegebiete.

Schnelles Internet durch eine bessere Breitbandversorgung soll es auch für die unterversorgten Gebiete in der Samtgemeinde geben. Neuenhaus ist Mitglied in der neuen Breitbandgesellschaft für die Niedergrafschaft.

Für die Landwirtschaft soll ein Gesamtkonzept für den Bau großer Stallanlagen entwickelt werden, um die Entwicklung heimischer Betriebe zu ermöglichen. Im Frühjahr wird es dazu eine große öffentliche Informationsveranstaltung mit allen beteiligten Gremien und Organisationen geben.

Bürgerbeteiligung ist ein Anliegen, mit dem Günter Oldekamp bereits in den Bürgermeisterwahlkampf gegangen ist. Unter diesem Motto steht auch die Suche nach einem Leitbild und einem Standortmarketing für die Samtgemeinde. Derzeit arbeiten Fachbüros Vorschläge für ein Konzept aus. Die Verwaltungsspitze verspürt in diesem Zusammenhang „Aufbruchsstimmung“.

