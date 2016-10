Neuenhaus: 87-Jährige in Altenheim getötet

Tödliches Verbrechen in einem Altenheim in Neuenhaus: Dort ist in der Nacht zu Sonnabend eine 87-jährige Frau gewaltsam ums Leben gekommen. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter bereits festgenommen.

Neuenhaus. Im Altenheim „Haus am Bürgerpark“ in Neuenhaus hat sich in der Nacht zu Sonnabend Schreckliches abgespielt. Dort soll ein 18-Jähriger eine 87-jährige Frau umgebracht haben. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen auf GN-Anfrage, dass die Frau gewaltsam ums Leben kam. Die Hintergründe seien bislang noch völlig unklar. Der 18-Jährige ist in Gewahrsam. Er soll am Sonntag dem Haftrichter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt werden. Die Leiche der Bewohnerin wird am Sonntag in der Gerichtsmedizin in Oldenburg obduziert.

Der Verdächtige war offenbar zwischen 3 und 4 Uhr in das Altenheim eingedrungen. „Was er dort wollte, wissen wir nicht“, berichtet Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Retemeyer. Klar sei aber, dass der 18-Jährige in keiner Beziehung zu der 87-Jährigen stand, die nach GN-Informationen mit ihrem Ehemann in einem Doppelzimmer im ersten Obergeschoss lebte. Auf die Tat aufmerksam geworden ist ein Altenpfleger, der den jungen Mann auf dem Flur entdeckte. Er konnte zunächst flüchten, wurde später aber von der Polizei festgenommen.