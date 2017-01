Neue TV-Serie: Georgsdorferin auf Gangsterjagd

Ihr Debüt als TV-Kommissarin Elena Lange gab Annika Ernst bereits in einem Pilotfilm 2015. Ab Dienstag zeigt Sat.1 nun die Serie „Einstein“ – und die Schauspielerin sagt: „Das ist das Beste, was ich bisher gemacht habe.“

Georgsdorf/Bochum. Die Polizei in Bochum geht bei der Verbrecherjagd recht unkonventionelle Wege – zumindest in der neuen Fernsehserie „Einstein“, die am kommenden Dienstag auf dem Privatsender Sat.1 startet. Fünf Wochen lang gibt es jeweils ab 20.15 Uhr eine Doppelfolge der Krimireihe zu sehen, deren Macher eine Menge Humor, aber auch Spannung und Action versprechen. Die weibliche Hauptrolle spielt dabei ein Grafschafter Gesicht: Annika Ernst, aufgewachsen in Georgsdorf, verkörpert die junge Kommissarin Elena Lange.

Ihr Polizeiteam hat es auf den Professor Felix Winterberg abgesehen. Der Physiker, gespielt von Tom Beck, ist der Ururenkel des bekannten Wissenschaftsgenies Albert Einstein, weshalb er selbst den Spitznamen „Einstein“ trägt. Ihm ist allerdings ein ernstes Schicksal beschieden: Aufgrund schwerer Krankheit bleiben ihm nicht mehr viele Jahr zu leben. Dennoch möchte er seine Forschungen so weit wie möglich vorantreiben und bedient sich daher unlauterer Mittel. „Einstein“ arbeitet nahezu rund um die Uhr und hält sich mit illegalen Substanzen wach – was wiederum die Gesetzeshüter auf den Plan ruft. Um dem Gefängnis zu entgehen, willigt er – mehr oder weniger freiwillig – einem Deal mit der Polizei ein und hilft den Kriminalbeamten fortan bei der Gangsterjagd.

An diesem Punkt knüpft die Serie an, die nach den guten Kritiken und hohen Einschaltquoten des Pilotfilms entstanden ist. Kommissarin Elena Lange hat es allerdings nicht einfach mit dem jungen Professor, der sich immer wieder wieder als Besserwisser entpuppt. Viel harmonischer verliefen da die Dreharbeiten mit dem Darsteller Tom Beck, wie Annika Ernst im GN-Gespräch sagt: „Wir verstehen uns gut und haben den gleichen Humor.“ Dass zwischen den beiden Protagonisten keine Antipathien herrschten, dürfte beim Dreh von großem Vorteil gewesen sein: Bei täglich zwölf Stunden am Set mussten sie es doch lange miteinander „aushalten“. Ein halbes Jahr wurde so nonstop gearbeitet. Nachdem sechs Folgen im Kasten waren, fiel die Entscheidung, vier weitere zu drehen.

So dürfen sich die Zuschauer nun auf insgesamt zehn Episoden freuen, von deren Produktion Annika Ernst schwärmt: Ein modernes, schnelles Format sei dabei herausgekommen, wobei dem Regisseur und dem Kameramann viel Lob gebühre. „Das ist das Beste, was ich bisher gemacht habe“, sagt die Schauspielerin, die mit ihrer Tochter in Berlin lebt. Dort würden bereits viele Plakate in den Straßen hängen, die den Start der Serie ankündigen.

Ihre Rolle der Kommissarin Elena Lange charakterisiert Annika Ernst als „sehr tough und pragmatisch“. Sie zögert nicht vor dem Griff zur Waffe und boxt auch privat. So galt es auch für die Darstellerin beim Dreh, viel zu rennen und zu schlagen. Ein zuvor absolviertes Schießtraining bereitete sie auf den Umgang mit der Pistole vor – wenngleich am Set natürlich nur Platzpatronen zum Einsatz kamen. In einigen gefährlichen Szenen, etwa bei Verfolgungsjagden mit dem Auto, wurde Annika Ernst von einer Stuntfrau gedoubelt.

Noch immer verbindet die Schauspielerin viel mit der Grafschaft. Regelmäßig ist sie bei der Familie in Georgsdorf zu Besuch. Mit etwas Aufregung, aber vor allem mit viel Vorfreude fiebert sie nun dem Auftakt der Serie entgegen: „Ich hoffe, dass es den Zuschauern gefällt.“