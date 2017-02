Neue Stolpersteine in Neuenhaus verlegt

Mit einer Mahnung an die Jugend war die Verlegung von sieben weiteren Stolpersteinen am Donnerstagmorgen in Neuenhaus verbunden. Emotional schilderte der Zeitzeuge Bernhard Voshaar die Schrecken der Nazizeit.

Neuenhaus. „Der Holocaust darf niemals relativiert werden. Gerade in Zeiten, in denen Björn Höcke von der AfD dies tut, müssen wir dagegen Stellung beziehen“, mahnte Bernhard Voshaar an. Er erlebte das dunkelste Kapitel der Neuenhauser Geschichte selbst mit. Umso wichtiger war es ihm, aus dem Leben seines Freundes Siegfried Süskind zu erzählen, für den der Künstler Gunter Demnig an der Veldhausener Straße 43 einen Stolperstein verlegte. Rund 50 Neuenhauser waren gekommen, darunter zwei Schulklassen der Wilhelm-Staehle-Schule sowie eine Klasse des Lise-Meitner-Gymnasiums, um der verfolgten und ermordeten Mitbürger zu gedenken.

Siegfried Süskind konnte sich vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten nur durch den Sprung von einem fahrenden Lastwagen retten. Bis zum Ende des Krieges tauchte er bei einem niederländischen Landwirt unter. Zwar überlebte der 1929 in Nordhorn geborene Grafschafter so den Holocaust, in seiner Seele hinterließ die Zeit jedoch tiefe Spuren. „Wir haben uns nach dem Krieg wieder getroffen. Durch seine Erfahrungen war er zu einem vollkommen anderen Menschen geworden. Über die Ereignisse sprechen konnte er nie“, sagte Bernhard Voshaar.

Die jüdischen Neuenhauser nicht zu vergessen, haben sich vor allem Norbert Voshaar und der Arbeitskreis „Neuenhaus in der NS-Zeit“ zum Ziel gesetzt. „Im Rathaus standen die Verantwortlichen hinter mir, als ich vorschlug, die 18 bislang verlegten Stolpersteine im Ort um sieben weitere zu ergänzen“, sagt er.

Wie Siegfried Süskind prägten die erlebten Schreckcken auch die 1921 geborene Holocaust-Überlebende Johanna Hendrika van Coevorden nach dem Krieg. An der Stolpersteinverlegung vor ihrem ehemaligen Wohnhaus an der Wallstraße 2 nahmen die drei Kinder der verstorbenen van Coevorden teil. „Meine Mutter liebte ihre Eltern sehr. Ihre Ermordung konnte sie innerlich nie verarbeiten. Sie umspielte stets ein Gefühl von tiefer Traurigkeit und Einsamkeit. Mit uns darüber sprechen, konnte sie nie“, sagte ihre Tochter Caroline Jongman.

Umso wichtiger war für ihren Bruder Roelof Jongman die Gedenkveranstaltung. „Das sich so viele Menschen beteiligt haben, war mir sehr wichtig. Es zeigt, dass man aus der Geschichte lernen möchte. Das hilft mir bei der Verarbeitung dieses Kapitels der Familiengeschichte.“

Verbeugung vor den Opfern

Stadtdirektor Günter Oldekamp machte deutlich, dass die Verlegung der Stolpersteine nicht der Abschluss des Gedenkens, sondern erst der Anfang ist: „Wer die Schrift auf den Steinen lesen möchte, muss sich auch in Zukunft nach unten beugen. Diese Verbeugung ist eine symbolische Geste vor den Opfern.“

Beim Gespräch mit ehemaligen Klassenkameraden ihrer Mutter erfuhren van Coevordens Kinder viel Neues. „Menschen die meine Mutter vor dem Krieg kannten, beschreiben sie als fröhlichen und spontanen Menschen. Davon war nach dem Krieg nichts mehr geblieben“, sagte Caroline van Coevorden.

Ebenfalls mit Stolpersteinen gedacht wird an die anderen fünf Mitglieder der Familie van Coevorden-Serphos, bestehend aus dem Ehepaar Johann van Coevorden (geboren 1877) und Caroline van Coevorden (geboren 1888, Mädchenname Serphos, ermordet 1943), Carolines Schwester Sophia Serphos (geboren 1891, ermordet 1944) und den zur Flucht gezwungenen Familienmitgliedern Wilhelmine J. van Coevorden (geboren 1915) und Johanna Dina van Coevorden (geboren 1916).

Arzt wollte Sophia Serphos schützen

Den Lebensweg von Sophia Serphos zeichnete Dr. Dorothea Beck aus Telgte nach. Die geistig und körperlich behinderte Sophia Serphos wurde nach dem Tod ihrer Eltern zunächst in der katholischen Heilanstalt St. Rochus in Telgte untergebracht und später in eine Einrichtung in Eindhoven verlegt. Die Nazis spürten sie dort jedoch auf. Ihrem behandelnden Arzt gelang es zunächst, seine Patientin vor dem Zugriff durch die Nazis zu schützen. Sie kehrten daraufhin mit einer größeren Polizeitruppe zurück und erzwangen die Festnahme von Sophia Serphos. 1944 wurde sie in Auschwitz ermordet.

In der Gedenkfeier im Rathaus gab Bürgermeister Paul Mokry vor allem den Schülern noch eine Botschaft mit auf den Weg: „Macht es besser als unsere Väter, macht es besser als wir. Seht im Menschen das Gute und vertraut dabei auf Gott“.

Wer mit Erzählungen, Dokumenten oder auch Hinweisen und Erinnerungen die Erforschung der jüdischen Geschichte in Neuenhaus und der Grafschaft Bentheim unterstützen möchte, kann sich bei Norbert Voshaar unter der Telefonnummer 05941 925921 oder per E-Mail unter voshaar@gmx.de melden.

