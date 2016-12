Neue Sorgenambulanz im Schüttorfer „KunstWerk“

Schüttorf. Im „KunstWerk“ wird künftig wöchentlich von 16 bis 17 Uhr ein Berater aus dem Team um Karl W. ter Horst den Schüttorfern zur Seite stehen. „Wir werden zuhören und auch weiteren Beratungsbedarf abklären. Also auch Adressen weitergeben, wo sich Betroffene melden können“, erklärt der Projektinitiator ter Horst. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit und kostenlos will er Hilfsbedürftigen vor allem neue Orientierung geben: „Not entsteht immer aus Desorientierung. Diese endet in einer Form der Aggression. Nur eine neue Orientierung kann dann helfen“, sagt ter Horst. Um in Grenzsituationen zu helfen, konzentriere er sich nicht nur auf die Probleme, sondern verstärke die positiven Lebensfelder, um Mut zu machen. Er baue bei der Beratung auf die psychologische Theorie der Assoziation. „Ich will meinen Pastoren-Kollegen keine Konkurrenz machen. Geistlicher Beistand ist noch etwas ganz anderes“, sagt der Pastor in Rente. Ter Horst wolle die neue „Sorgenambulanz“ fern von der Kirche gestalten.

In der ersten Zeit werden vier Berater im „KunstWerk“ mit Hilfesuchenden sprechen. Am 1. Februar werden weitere Interessierte von Karl W. ter Horst in einem Kursus ausgebildet. „Die Projektteilnehmer sollen erst sich selbst kennenlernen, um dann die Probleme Anderer verstehen zu können“, erzählt ter Horst. Dazu lehrt er im „KunstWerk“ das „Assoziative Beraten“, das durch klare soziale Verbindungen zu einer neuen Selbstorganisation führen soll. Als mögliches Ziel dieses Kursus bestehe immer noch ter Horsts Plan des Sorgentelefons. „Dazu braucht man aber genügend Fachpersonal, um das stemmen zu können“, sagt ter Horst. Schließlich baue er auf die ehrenamtliche Basis.

Einen ersten Eindruck von den Fähigkeiten ter Horsts können sich Interessierte im Radio machen. Auf der „Ems-Vechte-Welle“ berät ter Horst einmal im Monat. Die nächste Sendung ist am 17. Januar ab 20 Uhr.

Aus seinem Roman „Zeitschleife auf der 8“ wird Karl W. ter Horst am 11. Januar ab 19.30 Uhr im „KunstWerk“ vorlesen.

