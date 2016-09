Neue Show im GOP mit afrikanischer Lebensfreude

Münster. Auf eine Reise nach Afrika lädt das GOP-Varieté in Münster seine Besucher in den nächsten Wochen ein. Mit Musik, Tanz und temporeicher Artistik verwandeln 13 Künstler die Bühne des Theaters am Bahnhof für mehr als zwei Stunden in einen exotischen Hotspot. Das Programm „Le Club – Africa unplugged“ kommt ohne Moderator aus. Ein Conférencier, der den roten Faden in der Hand und die Stimmung mit lockeren Sprüchen hochhält, ist bei dieser Show aber auch nicht nötig. Die Künstler verzichten auf Worte. Sie lassen lieber Taten sprechen und geben auf ebenso eindrucksvolle wie sympathische Art einen Einblick in die Vielseitigkeit Afrikas.

Brücke geschlagen

Das bedeutet: Das junge Ensemble zeigt einerseits das traditionelle Afrika, schlägt andererseits aber auch eine Brücke zu einem modernen Kontinent, dessen Kulturverständnis sich gewandelt und erweitert hat. Den Rahmen für die Darbietungen liefert die Musik einer vierköpfigen Gruppe aus Burkina Faso. Kurz vor der Pause rufen die Musiker das Publikum dazu auf, selbst den Takt vorzugeben – und zwar mit Gläsern, Flaschen und Dosen, die auf den Tischen stehen.

Auch die anderen Künstler sprühen nur so vor Leichtigkeit. Tarik Usman aus Äthiopien zum Beispiel, der zum Auftakt mit einem Cyr, also einem einreifigen Rhönrad, über die Bühne wirbelt. Als einzige Frau der sieben Akrobaten lässt die US-Amerikanerin Michele Clark ihre blinkenden und leuchtenden Hula-Hoop-Reifen tanzen. Für den komischen Moment im „Le Club“ ist Girma Tsehai zuständig. Herrlich verkrampft stellt sich der Jongleur aus Äthiopien auf die Bühne, mit nichts bekleidet außer vier Hüten.

Aus Südafrika ist Jade Lee Petersen nach Münster gekommen – und muss irgendwo unterwegs seine Knochen verloren haben. Diese Vermutung drängt sich zumindest auf, wenn er seinen dünnen Körper verbiegt, als bestünde er aus Gummi. Lawrence Mensah aus Ghana jongliert gleich mit einem halben Dutzend bunter Waschwannen.

Pure Lebensfreude und große Lässigkeit

Für atemberaubende Momente sorgt Angel Caycedo aus Kolumbien, der auf dem Seil nicht nur tanzt, sondern meterhoch hüpft. Pure Lebensfreude und große Lässigkeit strahlt der Niederländer Michael Evolution aus, der mit rasanten Balltricks beeindruckt.

Die Mischung im „Le Club“ stimmt, davon zeugt die gute Stimmung im Publikum – vor allem zum großen Finale, bei dem Künstler, Musiker und Tänzer auf der Bühne stehen und sich noch einmal feiern lassen. Dem GOP ist es mit diesem Programm gelungen, einen etwas anderen Weg einzuschlagen, weg vom klassischen Varieté, hin zu mehr Frische, Dynamik und Unbekümmertheit.

„Le Club“ wird bis zum 6. November immer mittwochs bis sonntags gezeigt. Nähere Informationen unter Telefon 0251 4909090 und www.variete.de.