Neue schleimige Bewohner im Tierpark Nordhorn

Mehr aus diesem Ressort

Die „Jungen Narren“ feiern am Samstag mit Kindern den „Karneval der Tiere“ im Tierpark Nordhorn. mehr...

Mit Unfallgeschichten aus der Region wollen Verursacher, Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter Elftklässler für mehr Vorsicht im Straßenverkehr sensibilisieren. So auch am Montag im Nordhorner KTS. mehr...

Für eine Schnellbuslinie von Lingen über Nordhorn bis in die Niederlande spricht sich die Nordhorner SPD aus. Der Landkreis will die Idee im Rahmen der Fortschreibung des kreisweiten Nahverkehrsplans prüfen. mehr...

An einigen Messpunkten in der Grafschaft ist einer Studie zufolge der gesetzliche Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser überschritten. Was denken die Grafschafter darüber? mehr...