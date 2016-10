Neue Räume für Heimatfreunde Neuenhaus

Die Heimatfreunde in Neuenhaus haben ihr neues Zuhause an der Lager Straße vorgestellt. In den Räumen hat nicht nur das Archiv einen Ort gefunden; für die Mitglieder stehen jetzt auch freundliche Zimmer zur Verfügung.

Neuenhaus. Das Interesse an der alten Zeit ist groß. Das zeigen die zahlreichen Besucher am Sonntagnachmittag, als die Heimatfreunde ihr neues Domizil an der Lager Straße der Öffentlichkeit vorstellen. Sie stöbern an den großen Tischen in alten Alben und Büchern und machen dabei so manche Entdeckung. Dabei helfen die Heimatfreunde den Betrachtern, die alten Ansichten an den richtigen Ort und in die richtige Zeit zu bringen. So auch Gerda Hagmann. Sie zeigt Irmgard Strecker ein dickes Album mit Fotografien und Postkarten, die wohl schon mehr als 70 Jahre alt sind. „Das kenn ich alles noch“, stellt Irmgard Strecker zufrieden fest und Gerda Hagmann erklärt ihr, woher die kleinen und großen Schätze stammen. „Wir müssen aufpassen, dass nichts verloren geht. Wenn ein Haushalt aufgelöst wird, kann es schnell passieren, dass solche wertvollen Alben auf dem Müll landen. Da müssen wir so manches Mal hinterher.“

In den vergangenen Jahren haben die Heimatfreunde einiges zusammengetragen. Das sind mittlerweile mehr als 10.000 alte Fotos, und die gesammelten Zeitungsartikel gehen bis in die Zeit um 1900 zurück. Dazu kommen noch Bilder und Heimatkalender aus längst vergangenen Tagen. Vieles wurde den Heimatfreunden gespendet oder stammt aus Nachlässen. „Das alles muss in ein Archiv eingepflegt werden“, sagt Berend Vette von den Heimatfreunden. „Wir wollen unseren Bestand digitalisieren. Dafür müssen die Fotos eingescannt und mit dem restlichen Bestand auch verschlagwortet werden.“ Dafür stehen mehrere PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. „Natürlich können wir hier auch noch ein wenig im Internet stöbern, um noch weitere Informationen zu erhalten“, meint Vette.

Archiv wird aufwendig digitalisiert

In einem weiteren Raum stehen in hohen Regalen zahlreiche Archivboxen. „Hier bewahren wir die Utensilien von unseren Ausstellungen auf“, erklärt Vette. „Jedes Jahr zu Weihnachten bereiten wir ein Thema vor. Dazu suchen wir dann alte Fotos und Zeitungsartikel zusammen. Was nicht wieder an seinen bisherigen Aufbewahrungsort kommt, wird in diesen Archivboxen gesammelt.“ Aber auch wenn die Heimatfreunde schon über ein großes Archiv verfügen, sind sie immer wieder an alten Zeitdokumenten interessiert. Dazu zählen Exemplare des Bentheimer Heimatkalenders aus der Zeit vor 1945 sowie alte Postkarten, Bücher und auch Feldpost aus dem 1. und 2. Weltkrieg.

Die Mitglieder der Archivgruppe treffen sich an jedem Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, alle anderen Mitglieder sind an jedem letzten Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr willkommen. Und auch wenn sich die neuen Räume an der Lager Straße im Obergeschoss befinden, können dank eines Treppenlifts auch gehbehinderte Menschen kommen. Der Umzug in die neuen Räume war erforderlich geworden, weil das alte Vereinsdomizil an der Morsstraße der jüngst erfolgten Erweiterung der Sternwarte wich.