Der Gemeinde Wietmarschen ist für Häuslebauer ein besonderer Coup gelungen. Sie hat mitten in Lohne die Hofstelle Lüpken erworben. Hier können 45 bis 50 Bauplätze ausgewiesen werden. Entscheiden muss jedoch die Politik.

Neue Plätze für Häuslebauer mitten in Lohne

Lohne. In der Wietmarscher Gemeindepolitik sind Grundstücksgeschäfte ein häufiges Thema. Die Kommune profitiert beim Verkauf von Gewerbeflächen im Ortsteil Lohne von der verkehrsgünstigen Lage im Schnittpunkt von Autobahn 31 und Bundesstraße 213, zugleich ist Lohne zwischen den Mittelzentren Nordhorn und Lingen ein äußerst beliebter Wohnort auf dem Lande. Viele Pendler leben hier.

Im Wettbewerb um attraktive Wohngebiete für private Häuslebauer können die Wietmarscher jetzt in Lohne ein attraktives Angebot vorbereiten: Die angekaufte Hofstelle Lüpken liegt mitten im Dorf am Schnittpunkt von Hauptstraße und Schafweg. Etwa vier Hektar groß ist das Areal, das voraussichtlich Platz für 45 bis 50 Bauplätze bietet. Direkt an der Hauptstraße soll ein Teilstück als Mischgebiet ausgewiesen werden, um bei den Geschäften und Unternehmen einen Lückenschluss zu ermöglichen. Die Grundstücksgrößen für die privaten Häuslebauer könnten nach ersten Überlegungen aus dem Rathaus zwischen 500 und 800 Quadratmeter variieren.

Wenn die politischen Gremien den Vorschlägen aus dem Rathaus folgen – und davon ist bei einem CDU-Bürgermeister und einer CDU-Mehrheitsfraktion auszugehen –, können die ersten Erschließungsarbeiten im kommenden Frühjahr beginnen. Eine Vergabe der Grundstücke wird wohl nicht vor Mitte nächsten Jahres erfolgen. Bürgermeister Manfred Wellen und Bauamtsleiter Jörg Peters rechnen mit einer großen Nachfrage nach den Bauplätzen im Ortskern.

Mit der angekauften Hofstelle Lüpken als künftigem Baugebiet „Schafweg III“, können die Baugebiete „Schafweg I“ (frühere Hofstelle Brink) und „Schafweg II“ (frühere Flächen Deitering) abgerundet werden. Die Planung und Entwicklung der Teilstücke hat vor etwa zehn Jahren begonnen.

Entgegen der Situation andernorts in der Grafschaft kann die Gemeinde Wietmarschen mit einer positiven Bevölkerungsentwicklung rechnen. In einer vom Landkreis in Auftrag gegebenen Untersuchung wird bei der Bevölkerungsprognose für die Jahre 2015 bis 2030 ein Wachstum von sieben Prozent angenommen.

Bauplätze in der Gemeinde Wietmarschen:

Lohne: Sechs Restplätze im Baugebiet „Merschel II“ und zudem gehen 14 weitere Bauplätze im 4. Bauabschnitt des Gebietes „Merschel II“in Kürze in die Vergabe. Ein Restplatz ist noch im Baugebiet „Tegeder“ zu haben.

Wietmarschen: Drei Restplätze im Baugebiet „Südlich Brookweg“; sieben weitere Bauplätze gehen hier im 8. Bauabschnitt in Kürze in die Vergabe. Zehn Bauplätze im 9. Bauabschnitt des Baugebietes „Südlich Brookweg“ gehen voraussichtlich im nächsten Jahr in die Vergabe. Zwei Restplätze stehen noch im Baugebiet „Möllendiek II“ zur Verfügung.

Füchtenfeld: Sechs Restplätze im Baugebiet „Erweiterung Füchtenfeld“ und sechs Restplätze im Baugebiet „Füchtenfeld-Süd“.

Nordlohne: Drei Restplätze im Baugebiet „Schrigten II“ werden noch angeboten.

Schwartenpohl: Zehn Restplätze im Baugebiet „Erweiterung Schwartenpohl“.

Zu den vorhanden Bauplätzen sind in einigen Ortsteilen bereits Flächen als sogenanntes Bauerwartungsland von der Gemeinde angekauft worden.

