Neue Mensa der Ludwig-Povel-Schule eröffnet

Nordhorn. Zwar mit zeitlicher Verzögerung, dafür aber energetisch optimal, architektonisch ansprechend, behindertengerecht und mit einer technisch modernen und einladenden Ausstattung konnte die Stadt als Schulträger am Freitag das neue Mehrzweckgebäue im Rahmen einer Feier mit Lehrern, Schülern sowie Vertretern aus Rat und Verwaltung an die Oberschule übergeben. Der rund 900.000 Euro teure Mensa-Neubau ist dabei nur ein Teil des Gesamtprojektes „Modernisierung und Sanierung Ludwig-Polve-Schule“, das 2012 begann und 2017/2018 abgeschlossen sein wird. Über acht Millionen Euro lässt sich die Stadt die Modernisierung der Schule kosten, deren Ursprünge auf die 1960er Jahre zurückgehen und die einst die Gerhart-Hauptmann-Realschule und Elisabeth-Hauptschule an der Zamenhofstraße beherbergte und vor Einführung der Oberschule als Haupt- und Realschule Nordhorn-Süd arbeitete.

Mit ihrer baulichen wie pädagogischen und sozial-kulturell in den Ortsteil wirkenden Ausrichtung stellt die dreizügige Oberschule für die Stadt heute ein Vorzeigeprojekt dar. Bürgermeister Thomas Berling lobte die Mensa, deren Bau Ende 2015 begonnen worden war, als optisch gelungen und als „Leuchtturm des Schulgeländes“.

Die Planung und Bauleitung des Gesamtprojektes, an dem drei Fachplanungsbüros und über 20 Firmen beteiligt sind, liegt bei der Stadt mit den Architektinnen Nicole Robben, Heidrun Olthoff-Nickenig und der Architekturstudentin Nadine Bösker. Berling hob hervor, dass bislang das Budget durch eine „perfekte Zusammenarbeit aller Beteiligten“ eingehalten worden sei. Die Stadt unterstütze nach Kräften die Öffnung des Gebäudes für die Bürger der Blanke als Begegnungs- und Veranstaltungsort. So ist der Jugendtreff Blanke schon wesentlicher Bestandteil des Schulstandorts.

Die Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn erhält eine neue Mensa. Die Baumaßnahme ist Teil des mehrjährigen Projektes zur Sanierung und Erweiterung des Oberschulgebäudes. Die Fertigstellung der neuen Mensa bildet darin einen besonderen Meilenstein.

Für Schulleiter Andre Mülstegen wird die Vision eines Begegnungsortes für Jung und Alt, der Leben an der Schule über den ganzen Tag hinweg entfalten kann, in immer größeren Schritten Wirklichkeit: „Unsere Türen stehen offen, wir sind bereit, weitere außerunterrichtliche Angebote hier zu etablieren.“ Die Schüler sollen über die Identifikation mit dem Standort „Schule als einen Lebensraum erleben“ und über positive Identifikation ihre Lernerfolge nachhaltig sichern.

Viel Lob zollte Mülstegen der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen aus Hochbau- und Schulamt. Den Neubau bewertete er als ein Gebäude, das durch einen gelungenen Materialmix aus Holz, Glas und Klinker ein gefälliges Äußeres bietet. Die Materialauswahl sei gelungen, die Architektur geprägt durch Funktionalität, aber auch Ästhetik, die Beleuchtungstechnik sei ausgeklügelt und verleihe dem Raum eine besondere Atmosphäre. Im Mensagebäude bekommt die Schule noch zwei weitere allgemeine Unterrichtsräume, im Dachgeschoss soll ein „Raum der Stille“ als Rückzugsraum für Schüler entstehen.

Geplant sind im Rahmen der Modernisierung zum Beispiel noch weitere Sanierungen von Klassenräumen, eine multifunktional nutzbare Mediathek, ein Kiosk, die neue Schulhofgestaltung sowie ein Bootsanleger am Kanal. In der Diskussion ist zudem die Verlagerung des Sportvereins Alemannia auf das Schulgelände, was zu einer Aufwertung der Außensportanlage führen würde.

Die als Regenerationsküche geplante Ausgabeküche für den Ganztagsbereich bringt den Umstieg vom bisherigen warm gehaltenen Essen auf ein gesünderes und schmackhafteres dampfgegartes Essen: Mit der neuen Regenerationstechnik wird das Essen in der Großküche vorbereitet, tiefgekühlt, angeliefert und in der Mensa in einem Dampfgarer passgenau erhitzt. So soll das Essen seine Qualität behalten.

Für den Schulelternrat zeigte sich Petra Werner überzeugt, dass die Ludwig-Povel-Schule für die Zukunft gut aufgestellt sei. Sie lud für den heutigen Sonnabend alle Eltern beim Tag der offenen Tür dazu ein, sich selbst von der Attraktivität der Schule zu überzeugen. Dass das neue Gebäude mit all seinen Möglichkeiten für die verschiedensten Aktivitäten auch bei den Schülern sehr gut ankommt, versicherte Schülersprecherin Emelie Wilmink.

Wie sehr sich die neue Mensa als ein Multifunktionsraum für Theater, Disco oder Musik eignet, zeigten Alina Borhof am E-Piano, die Theater AG der Schule mit einem Sketch oder die „Future Crew“ des Jugendtreffs Blanke mit flottem Hip-Hop-Tanz.