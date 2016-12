Neue Informationstafeln an Spinnerei Bussmaate

Zwei neue Tafeln wurden kürzlich an den erhaltenen Bestandteilen der ab 1911 gebauten ehemaligen Spinnerei Bussmaate am Nordhorner Stadtring angebracht. Sie informieren über die Geschichte des Baudenkmals.

gn Nordhorn. Auch im Jahr 2016 hat die Stadt damit das seit 1989 bestehende Programm fortgesetzt, Baudenkmale mit Informationsschildern über ihre Geschichte zu versehen. Die Denkmalschützer der Stadt Nordhorn freuen sich, dass nach der erfolgreichen Umnutzung der ehemaligen Spinnereigebäude durch die Ewar GmbH & Co. KG nun auch an diesem Baudenkmal solche Informationstafeln angebracht werden konnten. Die Schilder informieren über die wechselvolle Geschichte der früheren Textilfabrik: Hingewiesen wird auf den Bau nach dem Entwurf des Enscheder Architekturbüros Beltman, die Nutzung durch das Textilunternehmen B. Rawe & Co. von 1916 bis 2001 sowie auf die Umnutzung nach dem Entwurf des Nordhorner Architekturbüros Gesamtwerk in den Jahren 2011 und 2012. Dargestellt werden die erhaltenen Bestandteile der ehemaligen Spinnerei Bussmaate in Wort und Bild. Eine der Tafeln befindet sich am früheren Haupteingang der Spinnerei und die andere am Eingang zum Café Samocca im ehemaligen Kesselhaus.

Wie die an anderen Baudenkmalen angebrachten Informationstafeln haben die neuen an der Spinnerei Bussmaate ein Format von 30 mal 40 Zentimeter. Sie sind transparent, in schwarzer sowie roter Schrift mit roten Zeichnungen und aus Panzer- und Plexiglas gefertigt. Entworfen wurden die Tafeln von dem Nordhorner Grafiker Christoph Hornung.

Die Aufgabe der Denkmalbehörden besteht nicht nur im Erhalt, dem Schutz und der Pflege von Kulturdenkmalen, sondern auch darin, diese Geschichtsquellen zu dokumentieren und zu erforschen und die Erkenntnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinn will die Stadt Nordhorn mit den Hinweistafeln über die Baudenkmale und deren Geschichte informieren. Dadurch soll auch auf den manchmal unterschätzten Bestand an Baudenkmalen in Nordhorn aufmerksam gemacht werden: „In der Kreisstadt ist zwar weniger historische Bausubstanz aus dem Mittelalter oder aus der frühen Neuzeit erhalten als in manch anderen Orten. Jedoch lassen sich in Nordhorn durchaus bedeutende und erhaltenswerte Bauten aus dem 19. und 20. Jahrhundert finden, die während der Blütezeit der Nordhorner Textilindustrie im Zusammenhang mit dem Wirken dieser Unternehmen entstanden sind.“