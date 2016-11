Neue Friedhofskapelle in Lohne eingeweiht

mm Lohne. Am Anfang der Einsegnung der neuen Friedhofskapelle in Lohne zitierte Dechant Gerhard Voßhage Dietrich Bonhoeffer und am Ende sang der Chor dessen Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen.“ Passender hätte die kurze Andacht am Freitagabend kaum umrahmt werden können.

Helle Räume sind entstanden und bei der künstlerischen Gestaltung ist der Korpus aus der alten Friedhofshalle mit einbezogen worden. Dank einer Spende der lutherischen Kreuzkirchengemeinde und der reformierten Gemeinde Lingen können die Gottesdienste durch eine neue Orgel begleitet werden.

Am Sonntag, 27. November, in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr ist die Friedhofskapelle für die Öffentlichkeit zugängig und Mitglieder des Bauausschusses geben Erläuterungen zum Projekt.

Die alte Friedhofskapelle aus dem Jahr 1973 entsprach nicht mehr den Erfordernissen der heutigen Zeit. Fehlende Sitzplätze, den Erfordernissen nicht mehr genügende Aufbewahrungsräume und unzureichende sanitäre Anlagen sind einige der Mängel, die zum Entschluss des Neubaus führten.

Nach den Plänen des Büros Krämer & Susok ist ein Gebäude entstanden, das einen würdevollen Abschied von verstorbenen Angehörigen sowohl für kleine familiäre Kreise als auch für große Beerdigungen mit vielen Trauergästen ermöglichen soll.

Die Kosten des Projektes belaufen sich auf gut 460.000 Euro. Die politische Gemeinde Wietmarschen hat dazu einen Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro beigesteuert, gut 110.000 Euro kommen aus der Friedhofsrücklage der Kirchengemeinde und 50.000 sind durch ein innerkirchliches Darlehen realisiert worden.