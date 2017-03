Neue Fassade am Klinik-Parkhaus bröckelt

Die im November an den Wänden der Aufgänge zum neuen Klinik-Parkhaus in Nordhorn angebrachten grauen klinker-ähnlichen Verblender fallen reihenweise herab. Anscheinend wurde beim Anbringen gepfuscht.

In der Nahaufnahme wird deutlich, in welch schlechtem Zustand die gerade erst verkleidete Fassade ist. Foto: Rainer Müller

Nordhorn. Zuerst war die im Juli 2016 entdeckte „Torflinse“ schuld daran, dass die Gründungsarbeiten für das fünf Millionen Euro teure Komfort-Parkhaus an der Veldhauser Straße/Ecke Albert-Schweitzer-Straße verzögert wurden und sich die Baukosten um 200.000 Euro erhöht haben.

Insgesamt 210 Betonpfeiler mussten im Sommer vergangenen Jahres in einem aufwendigen Verfahren zusätzlich in das weiche Erdreich eingelassen werden, um die Standsicherheit des entstehenden Baukörpers aus Stahlträgern und Beton zu garantieren.

Temperaturen zu niedrig

Jetzt ist es mehr ein optisches Problem, dessen Beseitigung BE-Vorstand Berends allein von der Witterung abhängig macht. Die Fassaden der beiden Aufgänge zum Klinik-Parkhaus erinnern stark an die grafische Darstellung bei der Defragmentierung einer Computer-Festplatte. Überall sind kleine Lücken zu erkennen, zum Teil hängen die „Riemchen“ an der Wand herab und deuten darauf hin, dass sie in kürzester Zeit ebenfalls in den Sand fallen.

Der Kopf des kreiseigenen Verkehrsunternehmens sieht das Ganze im GN-Gespräch relativ gelassen: „Die ausführende Firma hat die ,Klinker‘ bereits im November trotz zu geringer Außentemperaturen an den Fassaden der Parkhaus-Aufgänge verklebt. Unter fünf Grad Celsius sollte man so etwas nicht machen. Das weiß eigentlich jeder Heimwerker“, bemerkt Joachim Berends.

Teilöffnung Ende März

Das vom Generalunternehmer LIG-Bau aus dem hessischen Langen beauftragte Unternehmen müsse die kompletten Fassaden – sobald es die Witterung zulässt – erneuern. Dass die neuen Klinker dann auch so schnell wie möglich angebracht werden, scheint für Berends klar: „Schließlich ist die zwischen uns und dem Generalunternehmer vorab vereinbarte Leistungserfüllungs-Bürgschaft von uns noch nicht zurückgezahlt. Wir halten das Geld erst einmal fest“, unterstreicht Berends.

Für eine Stellungnahme gegenüber den GN war die LIG Bau bis Freitagabend nicht zu erreichen. Fest steht jedoch, dass das Bauunternehmen auch für die Beschichtung der Beton-Fahrbahnen des Klinik-Parkhauses zuständig ist und in Kürze eine Versiegelung auf Kunststoffbasis aufbringen muss. Auch hier sind höhere Verarbeitungstemperaturen nötig, soll der bereits in offiziellen Einladungen avisierte Eröffnungstermin 4. Mai nicht durch weitere Probleme gefährdet werden. Die kürzlich vom BE-Vorstand in den GN angekündigte Teileröffnung der zwei unteren Parkhaus-Ebenen Ende Februar ist nach den Worten von Joachim Berends nun für Ende dieses Monats vorgesehen.