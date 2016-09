Neue Demonstrationen in Bautzen ohne Zwischenfälle

Bautzen war am Mittwoch mit Gewaltexzessen erneut in die Schlagzeilen geraten. Auf dem Kornmarkt hatten sich etwa 80 Rechte und rund 20 junge Flüchtlinge gegenseitig mit Flaschen und Steinen attackiert. Rechtsextreme verfolgten die Asylbewerber bis zu ihrer Unterkunft, wo sie von der Polizei in Sicherheit gebracht wurden.

Schon die Nacht zum Sonntag war nach Polizeiangaben absolut ruhig verlaufen. Es habe keine Menschenansammlungen gegeben. In der Nacht zum Samstag hatten sich in der Innenstadt etwa 60 Rechtsextreme versammelt, die wegliefen, als die Polizei sie kontrollieren wollte.

Polizeibeamte am Donnerstag auf dem Kornmarkt in Bautzen. Foto: Xcitepress

Mehr aus diesem Ressort

New York verstärkt Sicherheit mit weiteren Einsatzkräften Anschlag mit 29 Verletzten Zur Anreise der 140 Staats- und Regierungschefs bei den UN gilt in New York dieser Tage ohnehin die höchste Sicherheitsstufe. Verschärft wird die Lage nun durch die Explosion in Manhattan. Von einem Täter und Hinweisen auf Motive fehlt den Ermittlern bisher jede Spur. mehr...

SPD stärkste Kraft in Berlin Hochrechnung zur Wahl So wie bisher wird es nicht weitergehen in Berlin. Die SPD muss sich neue Partner zum Regieren suchen. Die CDU verliert die Macht, die Grünen schneiden stark ab. Und die AfD zieht nun auch in der Hauptstadt ins Parlament. mehr...

IS reklamiert Messerattacke in Minnesota mit acht Verletzten Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Messerattacke in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota für sich reklamiert. Am Samstagabend (Ortszeit) hatte ein Mann acht Menschen mit einem Messer verletzt, eher er von einem Polizisten erschossen wurde. mehr...

Geisterfahrer rammt Familie: ein Toter, sechs Verletzte Mitten in der Nacht rast ein Geisterfahrer über die Autobahn A1. Mehrere Autofahrer haben Glück und können ausweichen - doch ein Familienauto prallt frontal mit Wagen des Falschfahrers zusammen. mehr...