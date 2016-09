Neue Brücke führt über die Samerottbecke

Über die Samerottbecke führt im Zuge der Wasserstiege nun eine neue Brücke. Das Bauwerk in Samern wurde in nur zehn Wochen errichtet. Dabei wurde auch die Fahrbahn verbreitert.

Samern. Nachdem alle Brücken in der Samtgemeinde überprüft worden waren, kümmert sich die Verwaltung nun darum, die Bauwerke instand zu setzen. Die Brücke in Samern war die erste, die neu gebaut werden musste, bei den anderen sind Sanierungen fällig. Unter anderem soll in diesem Jahr noch mit der Sanierung der Sandsteinbrücken am Ohner Diek begonnen werden.

Rund 158.000 Euro plus Planungskosten kostete die neue Brücke an der Wasserstiege. „Unser Ziel war es, vor der Maisernte fertig zu werden“, erklärte Bernhard Schoppe, Prokurist der Baufirma Becker in Meppen, die die Brücke baute. Das hat auch geklappt. Zehn Wochen brauchten die Arbeiter für den Neubau über die Samerottbecke. „Der Bauablauf war optimal. Das ist hervorragend gelaufen“, lobte Dieter Salewski, Leiter des Schüttorfer Bauamts.