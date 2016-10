Neue Beleuchtung senkt Stromverbrauch der Stadt

Klimaschutz im Verkehr: Die Stadt Nordhorn saniert derzeit die Straßenlaternen an der Denekamper Straße. Dafür sollen rund 250.000 Euro ausgegeben werden. Mit den Ausgaben spart die Stadt allerdings jährlich Geld.

Lampe für Lampe wird derzeit an der Denekamper Straße erneuert. Foto: Iris Kersten

Das Stromkabel schiebt Jens Nossels von der Firma Hesselink in den neuen Mast. Foto: Iris Kersten

Nordhorn. Manchem Autofahrer sind die neuen Straßenlaternen an der Denekamper Straße in Nordhorn sicherlich schon aufgefallen. Seit Anfang September tauschen Mitarbeiter der Firma Hesselink aus Nordhorn die Laternenmasten und Lampen aus. Insgesamt werden an der Straße 136 Laternen erneuert. Weil die Lampen Stück für Stück ausgetauscht werden, sollen die Arbeiten erst im kommenden Jahr beendet sein.

Die bisherigen Anlagen sind der Stadt zufolge „abgängig“ – eine einfache Reparatur würde sich also nicht lohnen. „Im Rahmen der Erneuerungsmaßnahmen wird, wie in Nordhorn bereits seit mehreren Jahren üblich, auf die moderne und energiesparende LED-Technik umgerüstet“, sagte Henrik Eickelkamp, Pressesprecher der Stadt, im GN-Gespräch.

Nach der Umstellung auf Leuchtdioden soll sich der Stromverbrauch der Lampen von bisher 98.000 Kilowattstunden im Jahr auf rund 20.000 Kilowattstunden reduzieren. Durch den um 80 Prozent niedrigeren Verbrauch sinken auch die Stromkosten für die Stadt. Bei dem derzeit gültigen Preis von rund 21 Cent pro Kilowattstunde kann die Stadt jährlich 16.000 Euro sparen.

Davon profitiert auch der Klimaschutz. Der geringere Stromverbrauch bedeutet, dass Eickelkamp zufolge 46.000 Kilogramm Kohlendioxid weniger in die Atmosphäre gebracht werden.

Doch zuvor muss kräftig investiert werden. Insgesamt sind dafür rund 250.000 Euro eingeplant. Von der Summe werden 110.000 Euro für die neuen Leuchten und 140.000 Euro für Standortanpassungen verwendet. Denn die Masten sind nun niedriger als ihre Vorgänger, und an einigen Stellen wurden die Standorte der Lampen versetzt. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit fördert die Anschaffung der Leuchten und deren Installation im Rahmen des Programms zur Kohlendioxid-Einsparung mit 24.000 Euro.

Wo es nach der Denekamper Straße weitergeht mit der Technikumstellung, ist derzeit laut Stadt unklar. Fest steht aber, dass Schritt für Schritt weitere Straßenlaternen auf die LED-Technik umgestellt werden sollen.