Nette Gespräche bei Grünkohl und Wurst im Kurhaus

Bad Bentheim. Zum neunten Grünkohlessen hatten die Obergrafschafter Kaufmannschaften am Donnerstagabend ins Kurhaus Bad Bentheim eingeladen. Neben dem Kulinarischen steht bei dieser inzwischen traditionellen Veranstaltung der Austausch untereinander im Vordergrund. Geladen waren Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Behörden. Die Obergrafschafter Kaufmannschaften setzen sich zusammen aus der Bad Bentheimer Interessengemeinschaft, dem Pluspunkt Schüttorf sowie der Werbegemeinschaft Gildehaus.

Bevor es jedoch um die Wurst und den schmackhaften Grünkohl ging, gab es noch einen informativen Teil. Als Redner war Joachim Berends zu Gast, Vorstand der Bentheimer Eisenbahn. Er informierte die Anwesenden über den Stand der Dinge bezüglich der Wiedereinführung des Schienenpersonennahverkehrs in der Grafschaft Bentheim (die GN berichteten mehrfach). Mit einem kurzen Animationsfilm nahm er die Gäste mit auf eine virtuelle Reise mit dem Zug vom Bahnhof Bad Bentheim über Nordhorn nach Neuenhaus. „Im Dezember 2018 sollen die ersten Züge fahren“, sagte Berends. Das sei ein sehr ambitionierter Zeitplan, gab er zu. „Natürlich kann sich das Datum noch verschieben, sollten Probleme auftreten.“ Neben dem Streckenverlauf informierte Joachim Berends zudem über die geplanten Sanierungsarbeiten an den drei Bahnhöfen Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus. „Die ganze Grafschaft kann sich auf den Tag der Fertigstellung freuen“, sagte der BE-Vorstand. Zugleich räumte er mit einigen Gerüchten auf, wonach die Bentheimer Eisenbahn den Busverkehr einstellen werde. „Den werden wir nicht aufgeben.“ An fünf Stellen hält der Zug auf den 28 Kilometern zwischen Bentheim und Neuenhaus. „Wer an einer anderen Stelle aussteigen möchte, der kann weiterhin den Bus nehmen.“

Nach dem Essen stand dann ein weiterer Höhepunkt des Abends auf der Tagesordnung: Für sein ehrenamtliches Engagement wurde das Team des „Second-Hand-Ladens“ „Jacke wie Hose“ aus Schüttorf ausgezeichnet, der von ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt wird. Hauptsächlich Menschen mit kleinem Geldbeutel finden hier seit Jahren preiswerte Kleidungsstücke. Die Trägerschaft liegt beim Diakonischen Werk. In einem kurzen Filmbeitrag wurde das Geschäft den Gästen im Kurhaus präsentiert. Die Spenden, die am Abend von den Gästen in ein Sparschwein eingeworden wurden, werden der Unterstützung des Projektes zugutekommen.

Mit vielen Gesprächen bei einem Glas Bier oder Wein klang der Abend aus.