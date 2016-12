NDR zeigt Kochsendung aus Kloster Frenswegen

Ende November war der NDR zu Gast im Kloster Frenswegen in Nordhorn. Dort drehte das Team für die Sendung „Klosterküche – Kochen mit Leib und Seele“. Die Folge wird am 23. Dezember und 30. Dezember gezeigt.

Nordhorn. „Klosterküche“ soll keine reine Kochsendung sein, obschon so manche Leckerei vor laufender Kamera in Nordhorn zubereitet wurde: Klosterapfel-Selleriesuppe, Wildschweinbraten mit Cranberry-Rotkohl und als Nachtisch Bratapfel mit Mascarponecreme. Die Speisen hat Moderatorin Annette Behnken unter anderem mit Küchenchefin Jetti Heerspink zubereitet. Die 30-minütige Sendung fängt aber auch die Atmosphäre des Ortes ein, an dem sechs christliche Konfessionen zusammenkommen, und zeigt die Arbeit der „Beetbrüder“. Annette Behnken traf außerdem auf Jugendliche, die einige Zeit im Kloster leben.

„Klosterküche – Kochen mit Leib und Seele“ wird am Freitag, 23. Dezember ab 14 Uhr und am Freitag, 30. Dezember, ab 1.55 Uhr im NDR gezeigt.

Alle Rezepte und weitere Infos zur Sendung gibt es auf der NDR-Webseite.

Artikel zum Thema „Geist des Ortes“ auf Film gebannt