NDR-Video: Bahnsteig zu hoch in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Die Bentheimer Eisenbahn (BE) und die Deutsche Bahn (DB) arbeiten seit Wochen daran, den Bahnhof in Bad Bentheim barrierefrei zu gestalten. Rund 4,6 Millionen Euro investiert die DB in die Erneuerung des Mittel- und Hausbahnsteigs. Diese wurden um mehr als 40 Zentimeter erhöht. Allerdings liegt nun das Bahnhofsgebäude zu tief. Die Anpassung soll natürlich noch nachgeholt werden, sagt die BE, die für das Gebäude zuständig ist.

Das Thema hat jetzt die NDR-Sendung „extra 3“ aufgegriffen – und hat unter anderem Zugreisende gefilmt, wie sie mit Kind und Kegel durchs Fenster klettern.

GN-Redakteur Steffen Burkert hatte in seiner Glosse „Kein Zugang“ Ende April über das Thema geschrieben.