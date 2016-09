dpa New York. Bei einem Zugunglück nahe der Millionenmetropole New York sind einem Bericht des US-Fernsehsenders NBC zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 75 weitere verletzt worden. Das habe die lokale Rettungsbehörde bestätigt, berichtet der Sender. Andere Medien meldeten zunächst nur einen Toten. Die örtliche Nahverkehrsgesellschaft sprach von einem „schweren Unfall“. Die Ursache des Unglücks in Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey ist noch unklar.