NBA: Schröder verliert trotz Punkterekords

Biathletin Laura Dahlmeier hat einen perfekten Saisonstart hingelegt. Sieg im ersten Einzelrennen und das Gelbe Trikot: Ein Kindheitstraum ging in Erfüllung. Doch die 23-Jährige warnt davor, überzogene Anforderungen an sie zu stellen: Sie bleibt lieber cool. mehr...

Ein besseres Geschenk hätte sich Magnus Carlsen zum Geburtstag nicht machen können. Der Schach-Weltmeister spielte am Finaltag in New York groß auf und sicherte sich erneut die WM-Krone. mehr...