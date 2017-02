Naturerlebnis am Fluss, im Moor und auf der Heide

gn Nordhorn/Meppen. Neben traditionellen Wanderungen in die schönsten Naturgebiete wie Brandlechter Busch, Borkener Paradies, Biener Busch und Theikenmeer stehen in diesem Jahr besonders die Fluss- und Bachauen sowie die Kanäle im Blickpunkt.

Am Mittwoch, 5. April, geht es um „Wasserwege im Nordwesten“. Im Rahmen eines Vortrags wird noch einmal der gleichnamige NDR-Fernsehbeitrag gezeigt und diskutiert. Am Sonntag, 7. Mai, werden Vögel im Vechtetal belauscht und am Donnerstag, 8. Juni, führt eine Exkursion an den renaturierten Teglinger Bach südlich von Meppen. „Mädesüß und Mandelweide“ lautet der Titel einer Exkursion an die Hase bei Haselünne. Hier soll besonders die Pflanzenwelt betrachtet werden.

„Immer am Fluss entlang“ führt auch eine Radtour durch die Emsauen am Sonnabend, 17. Juni. Dünen und Heidelandschaften an der Ems können dann erwandert werden. Wie Käfer und andere Kleintiere neugestaltete Uferbereiche besiedeln, möchten die Naturschützer am Mittwoch, 23. August, an der Hase erkunden.

Natürlich dürfen Exkursionen und Vorträge zu schutzbedürftigen Tierarten nicht fehlen. So geht es am Sonnabend, 25. März, ins Wesuweer Moor, dann sind die Teilnehmer unterwegs auf den Spuren von Kreuzotter und Moorfrosch. Mit etwas Glück ist der Moorfrosch dann gerade in Balzstimmung und nimmt eine blaue Färbung an. Das ist nur wenige Tage im Jahr der Fall.

Im April und Mai stehen zahlreiche Vogelstimmen-Wanderungen auf dem Programm: ins niederländische Hochmoorreservat Bargerveen, an die alte Dorfstelle Wahn, nach Spelle, in die Lingener Innenstadt und zum „Wollgraszauber“ ins Fehndorfer Moor.

Am Sonnabend, 10. Juni, gibt es die Gelegenheit, einen Biohof in Nordhorn zu besichtigen und am Donnerstag, 22. Juni, werden Sandlebensräume in Wachendorf erwandert. Das Torfwerk Hahnenmoor trägt mit „Lerchenlied und Mückentanz“ am Donnerstag, 1. Juni, ein kleines kulturelles Highlight zum Programm bei – Lieder und Gedichte über das Tierleben im Moor mit Klavierbegleitung.

Am letzten Augustwochenende finden wieder die internationalen Fledermausnächte („Bat-Nights“) statt. Auf Abend-Exkursionen vermitteln Experten spannendes Wissen über die Flugsäuger. Dabei werden „Bat-Detektoren“ eingesetzt, um die Ultraschallrufe hörbar zu machen. Diese Veranstaltungen sind auch für Kinder geeignet und finden in Papenburg, Meppen, Lingen, Haselünne, Freren/Lengerich sowie am Freitag, 1. September, in Schüttorf statt. Blühende Heidelandschaften kann man am Sonntag, 3. September, am Versener See erleben. Wer sich über die Vielfalt der Pilze in der Region informieren möchte, wird auf den Pilzwanderungen am Sonntag, 24. September, in Vrees oder am Dienstag, 3. Oktober, im Bentheimer Wald fündig. Nachtwanderungen auf den Spuren dämmerungsaktiver Tiere und Eulen führen am Freitag, 29. September, und am Freitag, 10. November, in den Biener Busch.

Bildvorträge und Info-Stände runden das Programm ab, das gegen Einsendung eines mit 85 Cent frankierten länglichen Rückumschlags erhältlich ist beim NABU, Postfach 1621, 49706 Meppen. Auf der Website www.nabu-emsland.de stehen auch Informationen zur Verfügung.