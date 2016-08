Natur- und Artenschutztag jedes zweite Jahr im Zoo

Der Tierpark in Nordhorn will ab sofort alle zwei Jahre einen Natur- und Artenschutztag veranstalten. Am vergangenen Sonntag lud der Familienzoo erstmals zu dieser Veranstaltung ein.

gn Nordhorn. Der Natur- und Artenschutztag soll zukünftig alle zwei Jahre im Nordhorner Tierpark veranstaltet werden und somit einen festen Platz im abwechslungsreichen Jahresprogramm des Zoos finden. Am vergangenen Sonntag hatte der Tierpark erstmals zu diesem Tag am Heseper Weg eingeladen. Mehr als 2000 Besucher kamen an diesem Tag in den Familienzoo, um neben den Tieren auch die Arbeit der verschiedenen Naturschutzorganisationen zu bestaunen. An zwölf verschiedenen Informationsständen konnten die Besucher Spannendes erfahren und die Kinder einen begehrten Stempel für die Rallye durch den Zoo erhalten.

An vielen Stationen luden die Aussteller zu Kinderaktionen wie Steine bemalen, Tontöpfe bepflanzen und vieles mehr ein. „Die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Vereine und Verbände freuten sich über das große Interesse an ihrer Arbeit und brachten den Kindern spielerisch den Natur- und Artenschutz näher“, teilte der Tierpark in einem Schreiben mit. Am Nachmittag nutzten dann viele Besucher die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen der im Juni feierlich eröffnete Zooschule zu schauen. Hier gab es spannende Exponate wie Felle, Schädel und Gliedmaßen von Tieren zu bestaunen.

Besonders beliebt bei den kleinen Besuchern war an diesem Tag auch der Stand der Baumkletterer aus Riesenbeck. Sicher angeseilt kletterten die Kinder mehrere Meter hoch in die Eichen am Vechtehof und genossen eine Aussicht der ganz besonderen Art.