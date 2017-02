Nato erwartet neuen US-Verteidigungsminister in Brüssel

Mehr aus diesem Ressort

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kommt heute zu einem mit Spannung erwarteten Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington zusammen. Es ist das erste Treffen der beiden Regierungschefs seit Trumps Amtsantritt. mehr...

Noch gar nicht komplett, muss die US-Regierung den ersten Posten schon neu besetzen. Trumps Sicherheitsberater Flynn scheitert an Telefonaten mit Russlands US-Botschafter. In Moskau kommt der Rücktritt nicht gut an. Für Trump „eine Frage des Vertrauens“. mehr...