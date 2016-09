Natascha in Indien: Jede Woche ein Feiertag

Natascha Hinken lebt und arbeitet derzeit in Indien. Dort gibt sie Englischunterricht – und erlebt viele der mehrtägigen Festivals hautnah. Eines davon erinnerte die Grafschafterin sogar ein bisschen an Weihnachten.

Hallo ihr Lieben, viele Grüße aus Indien! Ich bin jetzt schon eine Weile hier, ganze zwei Monate, und habe mich inzwischen gut eingelebt. Manchmal erschrecke ich mich noch, wenn es plötzlich hinter mir laut hupt, oder wundere mich, wenn mir Leute zurufen, welchen der Busse ich nehmen muss (als Europäer wird man hier öfters mal wiedererkannt). Dafür habe ich aber auch schon einen Lieblingsobsthändler, mit dem ich mich immer etwas auf Kannada unterhalte bzw. es versuche und steige immer öfter auch ohne Zurufe und Nachfragen in den richtigen Bus ein.

Das Workcamp: Da im Oktober zweieinhalb Wochen Schulferien waren, haben wir Freiwilligen in der Zwischenzeit in einem Landwirtschaftsprojekt von FSL India mitgeholfen. Das heißt, wir haben kleine Wasserauffangbecken ausgegraben, Mango- und Papayabäume gepflanzt, den Küchengarten mit einem neuen Zaun aus Stöcken und Palmenblättern ausgestattet (zum Schutz vor Kühen und Pfauen) und einen Kompost angelegt. Ich war zu Anfang eher skeptisch, was den Erfolg unserer Bemühungen angeht, da die Regenzeit gerade vorüber ist und der Boden an sich eher steinig und trocken ist. Umso größer war die Freude, am letzten Tag überall kleine Keimlinge sprießen zu sehen. An einem Nachmittag haben wir außerdem eine Präsentation über Deutschland in einer Privatschule gehalten, die uns zum Dank alle mit einem Mittagessen und frischen Kokosnüssen zum Austrinken verpflegt hat.

Die Inder und ihre Feiertage: Es gibt unglaublich viele Feiertage in Indien. Bis zu den Herbstferien hatte ich nur eine komplette Schulwoche, da in jeder Woche immer mal wieder ein Fest auf einen Schultag fiel. Dazu muss aber gesagt werden, dass September/Oktober sozusagen die Feiertagssaison ist. Zusätzlich gibt es dann noch die mehrtägigen Festivals, an denen aber oft nur der erste Tag frei ist. Miterlebt habe ich bislang drei von diesen Festivals: das Ganesha-Festival , das Dassahra-Festival und das Dipawali-Festival.

Während des neuntägigen Ganesha-Festivals habe ich am ersten Tag abends fünf Tempel mit meiner Gastfamilie besucht und von Bananenblättern statt den üblichen Blechtellern gegessen. An den Folgetagen habe ich mir die Festtagsumzüge in Kundapur angesehen mit vielen kunstvoll gestalteten Wagen und wunderschön verkleideten Tänzern und Trommlern. Und am letzten Tag habe ich schließlich einen privaten „Gottesdienst“ im Haus einer Mitfreiwilligen angeschaut.

Für das Dassahra-Festival, bei dem der Sieg der Wahrheit über das Böse gefeiert wird, bin ich nach Mysore gereist. Dort habe ich mir den berühmten Palast angesehen, bin die 1000 Stufen auf den Chamundi Hill heraufgestiegen, und habe mir auch den großen Umzug mit mehreren goldgeschmückten Elefanten angeschaut.

Am ehesten vergleichbar mit unserem Weihnachten ist das Lichterfest Dipawali. Familienmitglieder beschenken sich gegenseitig und überall hängen bunte Lichterketten, deshalb sieht es abends fast so aus wie bei uns in der Adventszeit. Das ist aber noch nicht alles. Ganz wichtig ist die körperliche und seelische Reinigung. Gleich nach dem Aufstehen am ersten Tag des Festivals, am besten noch vor Sonnenaufgang, reibt man sich dazu komplett mit Kokosnussöl ein und nimmt dann eine heiße Dusche. Danach wird neue Kleidung angezogen (ich hab von meiner Gastfamilie ein Oberteil für diesen Zweck geschenkt bekommen). Und natürlich gibt es besonders viele Süßigkeiten an diesen Tagen.

Mein Stundenplan: Jetzt nachdem die Examen der Schüler abgeschlossen sind, habe ich auch meinen eigenen Stundenplan bekommen. Ich unterrichte jeden Tag vier Stunden Englisch in den Jahrgängen vier bis sieben. Das ist natürlich etwas anstrengender als nur ab und zu mal eine Bastelstunde abzuhalten, macht mir aber ehrlich gesagt auch mehr Spaß. Angefangen habe ich zuerst einmal mit Wiederholen, z.B. von Zahlen, Farben etc. um das Englischlevel der einzelnen Klassen besser einordnen zu können. Die Klassen, die ich habe, sind zum Glück sehr klein (zwischen vier und zwölf Schülern), so habe ich mehr Gelegenheit einzeln auf Kinder einzugehen. Vorbereiten kann ich meinen Unterricht zum größten Teil in der Schule während Freistunden. Eine Schwierigkeit dabei ist, dass gewöhnte Materialien, wie z.B. ein Kopierer oder unbegrenztes Papier, hier nicht vorhanden sind, sodass ich mir öfters mal Ersatzlösungen überlegen muss.

