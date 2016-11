Narren starten in den Karneval

Mehr aus diesem Ressort

Zum Abschluss des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit empfängt Papst Franziskus Tausende Obdachlose aus aller Welt. Damit sendet er ein Signal an die Armen: Die Welt, die Kirche und die Religionen bräuchten sie, sagt Franziskus. Und auch die Politik.

Die vermisste und tot aufgefundene Joggerin aus der Nähe von Freiburg ist Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in Endingen bekannt. Es gebe bislang noch keinen Tatverdächtigen.

Auf den letzten Drücker legt die Regierung ihren Streit um den Klimaschutzplan bei. Die zuvor düpierte Umweltministerin Barbara Hendricks hat nun doch etwas im Koffer für den Klimagipfel in Marrakesch. Aber wie stark ist darin die Handschrift der Industrie?

Die Zahl Demenzkranker in Deutschland nimmt zu. Es bedarf also intensiver Forschung mit dieser Erkrankung. Doch das ist gerade in Deutschland ein sensibeles Thema.