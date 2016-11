Nahles für Solidarrente - Rentenkommission im Gespräch

dpa Berlin. Bundessozialministerin Andrea Nahles will Altersarmut von Niedrigverdienern mit einer neuen Solidarrente verhindern. „Wir müssen etwas tun gegen Altersarmut“, sagte Nahles im Bundestag. Nötig sei aber Verlässlichkeit auch bei den Beiträgen. Am Abend will ein Rentengipfel der Koalition im Kanzleramt mit Nahles über Reformschritte beraten. Mit Zuschlägen soll nach ihrem Konzept der Solidarrente die Grundsicherung aufgestockt werden, wie die dpa aus Koalitionskreisen erfuhr. Zuerst hatte die „Welt“ darüber berichtet.