Nahles beharrt auf Reform der Betriebsrente

dpa Berlin. Trotz Widerstands in der Union beharrt Bundessozialministerin Andrea Nahles auf der geplanten Reform der Betriebsrenten. „Es wäre sehr schade, wenn es am Ende doch nicht kommt“, sagte Nahles bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung. Der Gesetzentwurf von Sozial- und Finanzministerium wird derzeit im Bundestag beraten. Die Regierung will mit höherer Förderung und dem Wegfall von Rentengarantien erreichen, dass mehr Arbeitnehmer vor allem in kleinen Unternehmen und mit niedrigen Löhnen von Betriebsrenten profitieren.