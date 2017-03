Nachtwächter und Turm zieren das Lötken

Bad Bentheim. Weißer Rauch stieg am Samstagabend zwar nicht aus dem Schornstein der Pension „Altes Wasserwerk“ in Bad Bentheim, als die Wahl gegen 23 Uhr entschieden war. Doch was dort hinter verschlossenen Türen stattfand, hatte schon etwas von einem Konklave. Die Mitglieder des Schützenoffizierkorps hatten sich versammelt, um das Lötkenmotiv für das Bad Bentheimer Stadtschützenfest auszusuchen, das vom 3. bis zum 10. September gefeiert wird. Das Lötken gilt traditionell als Eintrittskarte für die männlichen Besucher des Stadtschützenfestes. Die Frauen erhalten eine Rosette mit gleichem Motiv als Eintrittsberechtigung.

Nach intensiven Diskussionen stand am Abend fest: Der Nachtwächter vor dem Pulverturm der Burg Bentheim wird das Lötken zieren. Ein Vorschlag, der gleich von zwei Personen eingereicht worden war: Dennis Fischer und Anke Sluet, beide aus Bad Bentheim. „Insgesamt haben wir 74 Vorschläge bekommen“, sagte Holger Walles, Kapitän der Junggesellen. „Das ist eine gute Resonanz, damit sind wir sehr zufrieden.“

Leicht gemacht hatten sich die Offiziere ihre Entscheidung nicht. Sämtliche eingereichten Vorschläge hingen am Samstagabend an drei großen Pinnwänden und wurden im Ausschlussverfahren abgenommen. Zunächst hatte jeder die Gelegenheit, die Vorschläge aus der Nähe in Augenschein zu nehmen, bevor Lötkenmeister Martin Quaing mit der Moderation der Auswahl begann. So wurden etwa Motive, die in der Vergangenheit bereits einmal auf einem Lötken zu sehen waren, oder auch schwer umzusetzende Vorschläge ausgeschlossen. Bei einigen anderen war es nicht leicht, einen Bezug zu Bentheim herzustellen. Somit fiel die Wahl am Ende auf das Motiv mit dem Nachtwächter vor dem Pulverturm. „In dieser Kombination hatten wir die beiden Motive noch nicht“, erklärte Holger Walles die Auswahl.

Am Sonntag überreichte Walles gemeinsam mit Hermann-Josef Veenker, Kapitän der „Alten“ und Dennis Schröder, Schriftführer des Korps, den beiden Ideengebern als Dank jeweils einen Blumenstrauß. „Als der Aufruf kam, bin ich ganz bewusst durch Bentheim gefahren und habe mir außerdem viele Bilder aus der Stadt im Internet angesehen“, berichtete Dennis Fischer von der Ideenfindung. Aus zwei Fotos sei dann die Idee entstanden, beide Motive zu kombinieren, sagt der 29-jährige Bentheimer. Auch Anke Sluet hat sich intensiv Gedanken über das Motiv gemacht. „Ich habe mir die Lötken der vergangenen Stadtschützenfeste angesehen. Der Nachtwächter ist prägend für Bad Bentheim. Und da die Rundgänge in der Regel vor der Burg starten, fand ich das eine gute Kombination“, sagte die 46-jährige Bentheimerin.

Als nächstes wird Lötkenmeister Martin Quaing Kontakt zu der Firma in Bissendorf aufnehmen, die die Gussform, die sogenannte Kokille, herstellt. Dann wird auch die Entscheidung fallen, ob das Motiv als Wappen oder in Kreisform produziert werden soll. An vier Terminen ab dem 16. Juni werden die Lötken dann öffentlich auf dem Herrenberg gegossen.