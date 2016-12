Nachruf zum Tode von Heinz Hehenkamp

Nordhorn. Jahrzehntelang kannte man ihn in Nordhorn vor allem in der blauen Uniform der Feuerwehr. Aber auch als „gute Seele“ des Klosters Frenswegen war er über viele Jahre eine vertraute Person in Nordhorn. Am Sonntag ist Heinz Hehenkamp im Alter von 80 Jahren gestorben.

Am 26. Juli 1936 war Hehenkamp in Hestrup geboren worden und wuchs dort auf. Wie so viele seiner Generation begann er seinen beruflichen Lebensweg in der Textilindustrie. Dieser Weg führte ihn bald nach der Lehre ins ostwestfälische Gütersloh. Und dort begann auch sein eigentlicher Lebensweg: In Gütersloh trat Heinz Hehenkamp am 1. Juni 1964 in die Werkfeuerwehr der damaligen Vossen-Werke ein. Mit seiner Rückkehr zu NINO wechselte er zum 1. Januar 1968 in die Nordhorner NINO-Werkfeuerwehr. Ihr gehörte Hehenkamp bis 1978 an.

Bald nach Gründung der der Stiftung Frenswegen kehrte Heinz Hehenkamp der Textilindustrie den Rücken. Er wurde Hausmeister der neu entstandenen ökumenischen Bildungs- und Besinnungsstätte vor den Toren Nordhorns. Im Kloster Frenswegen wurde der Mann im grauen Kittel schnell zum Symbol für Ordnung und Sauberkeit. Im Kloster und rund ums Kloster kümmerte Hehenkamp sich liebevoll um alles, was gepflegt, geordnet und repariert werden musste. Und auch manchem Gast und Besucher der Bildungsstätte gab er Orientierung mit Rat und Tat.

Mit dem beruflichen Wechsel wechselte Hehenkamp auch erneut die Feuerwehr: Zum 1. November 1978 wurde der inzwischen 42-Jährige aktives Mitglied der Ortsfeuerwehr Nordhorn. Hier stieg er nach anfänglicher Zusatzverwendung als Ortsjugendfeuerwehrwart schnell in die Führungsspitze auf. Zum 20. Januar 1983 wurde er ins Stadtkommando der Freiwilligen Feuerwehr Nordhorn berufen und übernahm als Nachfolger von Karl Glandorf das Amt des Ortsbrandmeisters. Seit diesem Zeitpunkt stand Heinz Hehenkamp 15 Jahre lang als Wehrführer an der Spitze der größten Ortsfeuerwehr der Grafschaft. Zugleich war er von 1991 bis 1997 auch stellvertretender Stadtbrandmeister. Unter seiner Führung hatte die Ortsfeuerwehr viele Veränderungen und Neuerungen zu meistern und musste bei großen Einsätzen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Ein „Architekt“ der Partnerschaft mit Reichenbach

Zudem war Hehenkamp nach dem Fall der Mauer 1989 einer der „Architekten“ der kameradschaftlichen Verbindung der Nordhorner Feuerwehr zur Feuerwehr der Partnerstadt Reichenbach. Diese Verbindung, die noch vor der Wiedervereinigung im Oktober 1990 ihren Anfang nahm, ist bis heute eine der dauerhaftesten in der deutsch-deutschen Städtepartnerschaft.

Seit Mitte der 1980er Jahre engagierte Hehenkamp sich auch verstärkt in der Kommunalpolitik. Für die CDU wurde er 1986 erstmals in den Stadtrat gewählt. Vier Wahlperioden lang gehörte er dem Stadtparlament an, 2006 verzichtete er – inzwischen längst Rentner – auf eine erneute Kandidatur. Als Anerkennung für sein politisches Engagement ehrte die Stadt ihn 2001 mit dem Ehrenring und ernannte ihn 2006 zum Ehrenratsherrn.

Die Führung der Ortsfeuerwehr gab Heinz Hehenkamp mit Erreichen der Altersgrenze Mitte 1998 ab. Der Feuerwehr blieb er natürlich treu. Hehenkamp wechselte in die rührige Alters- und Ehrenabteilung der Nordhorner Ortsfeuerwehr und übernahm auch hier immer wieder ehrenamtliche Aufgaben. Bei der Jahreshauptversammlung im März 2014 wurde ihm eine seltene Ehrung zuteil: Der Landesfeuerwehrverband ehrte den inzwischen 77-Jährigen für seinen 50-jährigen Einsatz im Feuerlöschwesen.

Im Alter von 80 Jahren ist Heinz Hehenkamp nun nach längerer Krankheit verstorben. Am Freitag wird er auf dem Nordhorner Südfriedhof zu Grabe getragen. Mit ihm verliert Nordhorn einen stillen und bescheidenen, aber fleißigen und engagierten Vorkämpfer des ehrenamtlichen Engagements. Sein Name hat in der Ehrengalerie der Feuerwehr schon jetzt einen gebührenden Platz. Und auch über die Reihen der Feuerwehr hinaus wird sein Name in Nordhorn noch lange in bester Erinnerung bleiben.