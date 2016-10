Zwei Männer haben am Montagnachmittag in Meppen miteinander gestritten. Einer der Männer zückte plötzlich ein Messer und stach zu.

Nachbarschaftsstreit in Meppen eskaliert

gn Meppen. Zwei Hausbewohner waren zunächst in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 58-jähriger Mann in der Folge ein Küchenmesser in die Hand genommen und damit einmal auf einen 32-Jährigen eingestochen. „Das Opfer wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm.

Die alarmierten Polizisten nahmen den Tatverdächtigen widerstandslos mit auf die Dienststelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 58-Jährige anschließend wieder entlassen.