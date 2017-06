Nach Unfall ins Maisfeld geflüchtet

bt Nordhorn. Wer morgens gegen 6 Uhr mit dem Auto zur Arbeit fährt, rechnet wohl kaum damit, dass ihm ein betrunkener Autofahrer entgegenkommt. Auf eine solche Begegnung hätte eine Altenpflegerin aus Uelsen auch gern verzichtet. Als sie am 21. August 2016 zwischen Uelsen und Neuenhaus unterwegs war, kam ihr ein in Schlangenlinien fahrendes Auto entgegen. Trotz des Versuchs, dem Wagen mit niederländischen Kennzeichen auszuweichen, kam es zu einer Kollision und die Frau landete mit ihrem Auto im Straßengraben.

Eine Passantin kümmerte sich um die verunglückte Altenpflegerin und benachrichtigte Polizei und Rettungskräfte, während der Verursacher sein Auto stehenließ und weglief. Polizisten spürten den Fahrer etwa 900 Meter entfernt in einem Maisfeld auf und nahmen ihn fest. Bei der Vernehmung auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war (2,13 Promille) und keinen Führerschein hatte.

Altenpflegerin an Rückenwirbeln verletzt

Jetzt hatte sich der 28 Jahre alte Niederländer vor dem Amtsgericht Nordhorn zu verantworten. Die gegen ihn erhobene Anklage lautete auf Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Körperverletzung und Unfallflucht. Nach seinen Worten konnte er sich nur noch daran erinnern, dass er am Abend vor der verhängnisvollen Fahrt in Nordhorn war. An die Heimfahrt und den Unfall hatte er keine Erinnerung. Die setzte erst wieder ein, als er von den Polizisten am Maisfeld festgenommen wurde.

So war das Gericht auf die Zeugenaussagen der Altenpflegerin und die mit dem Unfall befassten Beamten angewiesen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Geschädigte erhebliche Verletzungen an den Rückenwirbeln erlitten hat, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machten. Erst einige Monate später war sie wieder arbeitsfähig.

Der Angeklagte legte Wert darauf, dass er inzwischen eine Therapie gegen sein Alkoholproblem begonnen habe. Sein Therapeut bestätigte die Angaben vor Gericht. Die von der Richterin Dr. Landwehr verlesenen Auszüge aus den Strafregistern zeigten, dass die Alkoholabhängigkeit offenbar schon länger besteht. In den vergangenen Jahren kam es demnach – vor allem in den Niederlanden – immer wieder zu Verurteilungen wegen Trunkenheitsfahrten.

Keine Fahrerlaubnis für 18 Monate

Die Staatsanwältin hielt es für angebracht, dem Angeklagten durch eine Freiheitsstrafe von acht Monaten aufzuzeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Zudem forderte sie, dass ihm in Deutschland 18 Monate lang keine Fahrerlaubnis erteilt werden darf. Auch solle er drei Monate gar kein Kraftfahrzeug steuern dürfen – also auch kein Mofa. Da der Angeklagte offenbar bemüht ist, vom Alkohol loszukommen und dies die erste gegen ihn verhängte Freiheitsstrafe wäre, erklärte sich die Anklagevertreterin mit einer Bewährung von drei Jahre einverstanden. Als spürbare Sanktion solle ihm die Zahlung von 1000 Euro in monatlichen Raten auferlegt werden.

Der Angeklagte, der auf einen Anwalt verzichtet hatte, stellte keinen Antrag. Das Urteil entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Lediglich die Bewährungsauflage wurde auf 800 Euro, zahlbar in monatlichen Raten zu je 40 Euro, gemildert.

