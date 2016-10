Nach Trennung von Hecking - Allofs: Ismaël „keine Notlösung“

dpa Wolfsburg. „Ich denke, dass er keine Notlösung ist. Mit ihm sind wir sehr gut aufgestellt. Ich traue ihm das zu“, sagte VfL-Sportchef Klaus Allofs vor dem ersten Training der Wolfsburger Bundesliga-Fußballer unter der Leitung s. Der 41 Jahre alte bisherige Coach des Regionalligateams soll als Nachfolger des am Montag beurlaubten Dieter Hecking den VfL mindestens am Samstag in Darmstadt betreuen. Allofs sieht Ismaël zunächst nur als Interimslösung: „Wir müssen auch in dieser Situation Alternativen prüfen.“