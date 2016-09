Nach tödlichem Streit in Kleingartenanlage steht Rentner vor Gericht

dpa Passau. Monatelang haben sich zwei Kleingärtner in Bayern gestritten - dann soll ein 67-Jähriger seinen Nachbarn getötet haben. Wegen Totschlags muss sich der Rentner von heute an vor dem Landgericht Passau verantworten. Der Mann soll seinen Kontrahenten im März niedergerungen und sich auf dessen Rücken gesetzt haben. Dann hat er den 54-Jährigen laut Anklage mit einer Jacke erdrosselt. Beim Eintreffen der Polizei lag das Opfer leblos am Boden. Eine Reanimation durch die Rettungskräfte blieb erfolglos. Das Gericht hat acht Zeugen und zwei Sachverständige geladen.