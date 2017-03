Nach Terroralarm öffnet Essener Einkaufszentrum wieder

Nach dem Terroralarm und der Schließung eines Einkaufszentrums am Samstag in Essen können die Geschäfte des Ladenkomplexes nun wieder uneingeschränkt öffnen. „Wir sind alle wieder im Dienst“, sagte die Managerin des Centers „Limbecker Platz“, Alexandra Wagner.

dpa Essen. Sie geht davon aus, dass die Läden zu den üblichen Zeiten öffnen. Es habe keine Meldungen an das Center-Management gegeben, dass Läden über die Sicherheitsmaßnahme von Samstag hinaus geschlossen bleiben. Das Shoppingcenter ist eines der größten in deutschen Innenstädten.

„Das Leben geht weiter“, erklärte die Managerin. Für die Komplettschließung des Centers am Samstag hätten die betroffenen Geschäftsleute am Wochenende Verständnis geäußert: „Wir haben am Samstag großes Verständnis von den Mietern erfahren.“

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) von einem möglichen Anschlag im Einkaufszentrum „Limbecker Platz“ erfahren und die Polizei informiert. Die ordnete am frühen Samstagmorgen an, das mehrgeschossige Shoppingcenter in der Innenstadt den ganzen Tag geschlossen zu lassen. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten riegelten den Gebäudekomplex ab. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) betonte am Wochenende, die bisherigen Ermittlungen hätten keine Anzeichen dafür gebracht, „dass mit Umsetzung oder Vorbereitungen konkret begonnen wurde“. Zwei Männer, die die Polizei am Samstag festnahm, sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.