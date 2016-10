Nach Sprengstoff-Fund in Chemnitz sucht Polizei jungen Syrer

dpa Chemnitz. Nach dem Fund von hochexplosivem Sprengstoff in einer Wohnung in Chemnitz fahndet die Polizei bundesweit nach einem mutmaßlichen Islamisten aus Syrien. Der 22-Jährige steht im Verdacht, einen Bombenanschlag geplant zu haben, wie die Ermittlermitteilten. Unklar ist, ob der Mann mit möglichen Kontakten zur Terrormiliz IS eine Waffe oder Sprengstoff bei sich trägt. Der Hauptbahnhof in Chemnitz wurde vorübergehend gesperrt. Auch an den beiden Berliner wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Über mögliche Anschlagsziele gab es noch keine Informationen seitens der Behörden.