Nach sieben Wochen Bauzeit: Vogelpool eröffnet

Nordhorn. Es ist Montag, gegen 7.30 Uhr: Baustellenleiter Simon Schütte und seine Kollegen stehen auf der Straße Vogelpool in Frensdorf. Wo vorher eine mit Schlaglöchern durchzogene „Rumpelpiste“ entlang führte, liegt nun eine rund 230 Meter lange, frisch asphaltierte Straße, gesäumt von Pflastersteinen. Zu beiden Seiten der sanierten Strecke „starrt“ den Betrachter dunkles, nacktes Erdreich an. Schütte und seine Kollegen heben hier noch letzte Mulden aus. Später sollen diese Bodensenken als Entwässerungsgräben dienen, in denen Regenwasser versickern kann. Auf den klaffenden Mulden soll zusätzlich Rasen grünen.

Im frisch angelegten Pflaster begradigen Arbeiter einige Senken und erledigen weitere Restarbeiten, ehe Vertreter aus Verwaltung, Anwohnern und Förderern den Streckenabschnitt offiziell eröffnen. Sieben Wochen haben durchgängig sechs Bauarbeiter jenen Abschnitt zwischen Gartenabfallsammelplatz und Bahnübergang saniert, der parallel zur Euregiostraße verläuft. Mit dem Ergebnis zeigen sich alle Beteiligten zufrieden. Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling lobt die Sanierung als „tolle Maßnahme“. Laut Lambert Rakers, Vorsitzender des Dorferneuerungsausschusses, ist es gut, dass die 230-Meter-Strecke im Rahmen der Dorferneuerung gemacht wurde. Für ihn zählte der Vogelpool in seinem vorherigen Zustand „fast zu den schlechtesten Straßen in Nordhorn“.

„Funktional und schön“

Stadtbaurat Thimo Weitemeier erläutert vor Ort, was sich an der Straße alles getan hat. Er weist darauf hin, dass die Randbereiche nicht nur einen „schönen Eindruck“ machen, sondern durch einige Verengungen den Autofahrern signalisierten, den Fuß vom Gas zu nehmen. Die Straßenbeleuchtung wurde zudem auf energiesparende LED-Lampen umgestellt. Des Weiteren wurden acht Eichen gepflanzt, von denen zwei als Baumtore den Eingangsbereich der sanierten Strecke markieren. Befürchtungen einiger Anwohner, die Wurzeln der Bäume könnten im Laufe der Jahre den Belag anheben, kann Heinz Silies vom Amt für Stadtentwicklung ausräumen: „Bei den Eichen handelt es sich um Pfahlwurzler, deren Wurzeln nach unten wachsen.“ Im Gegensatz zu „Flachwurzlern“ heben diese nicht den Belag an.

Insgesamt rund 230.000 Euro hat die Sanierung des Vogelpools gekostet und wurde durch das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems mit rund 139.000 Euro gefördert. Das Hauptaugenmerk lag bei der Förderung auf der Dorflage der Strecke. Deshalb habe man den Vogelpool nicht über die Gleise hinweg bis zum Postdamm saniert, erklärt Weitemeier. Die Verwaltung wollte vermeiden, die Strecke in zwei Jahren aufgrund der Reaktivierung des SPNV wieder aufreißen zu müssen. Diese Teilabschnitte sollen erst saniert werden, wenn die Baumaßnahmen an den Schienen erledigt wurden, sagt der Stadtbaurat.

Für die Stadt Nordhorn ist die Sanierung des Vogelpools die „vorletzte Maßnahme“ in der Dorferneuerung. Ihren Abschluss findet sie in dem verbleibenden, rund 180 Meter langen Streckenabschnitt, der in der Kreuzung zwischen Vogelpool und Poolweg endet. Ein entsprechender Antrag soll laut Verwaltung fristgerecht bis zum 15. Februar 2017 gestellt werden. Dann endet auch die Antragsfrist für Privatleute, die Baumaßnahmen fördern lassen wollen.