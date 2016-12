Nach Mord an Botschafter: Moskau entsendet Ermittlerteam nach Ankara

dpa Moskau. Nach der Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei hat der Kreml ein Ermittlerteam nach Ankara entsandt. Die Experten des Geheimdienstes, der Polizei und des Außenministeriums sollen mit türkischen Kollegen den Mord an dem Diplomaten untersuchen und nach den Drahtziehern fahnden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Ein türkischer Polizist hatte den Botschafter Andrej Karlow am Abend bei der Eröffnung einer Ausstellung in Ankara erschossen. Spezialkräfte töteten den 22-jährige Attentäter.