Nach Incirlik-Besuch wird Bundeswehreinsatz ausgeweitet

dpa Berlin. Nach dem Besuch von Bundestagsabgeordneten auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik will die Bundesregierung den Bundeswehreinsatz in der Türkei früher als geplant verlängern und sogar erweitern. Das Kabinett will schon diese Woche einen neuen Mandatstext für die Beteiligung am Kampf gegen die Terrororganisation IS beschließen. Er sieht zusätzlich den Einsatz deutscher Soldaten in „Awacs“-Aufklärungsflugzeugen der Nato vor. Das teilten Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den Fraktionschefs im Bundestag mit.